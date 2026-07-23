FOLLONICA – Otto minorenni identificati in quattro distinte occasioni, tutti in possesso di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. È il bilancio dell’attività svolta nei mesi di giugno e luglio dai carabinieri di Follonica contro i furti in appartamento, con attrezzi probabilmente utilizzati per commettere i colpi nelle abitazioni della zona.

Il primo caso: le telecamere incastrano due giovani

Il primo episodio risale al 26 giugno, quando attraverso il servizio 112 era arrivata la segnalazione di un furto in appartamento commesso da ignoti poco prima della chiamata. La presenza di telecamere in ambito condominiale ha consentito di ricavare nell’immediato precise indicazioni sui possibili autori: una rapida ricerca nei dintorni e i carabinieri hanno individuato un ragazzo e una ragazza, in possesso di oggetti successivamente riconosciuti dal proprietario dell’appartamento.

Nel prosieguo delle indagini si è scoperto che le case “visitate” erano tre, dalle quali era stato rubato del contante lasciato in vista e oggetti di modico valore economico: si trattava, tra l’altro, di case di mare, occupate pertanto solo d’estate.

Gli altri tre episodi tra luglio e il fine settimana scorso

Il secondo caso risale al 2 luglio, quando alcuni militari in abiti civili hanno individuato due giovani aggirarsi in modo sospetto nei pressi di un’abitazione. Dall’immediato controllo i due sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso – nottolini, cacciavite, chiave inglese – probabilmente usati per forzare la porta d’ingresso di un appartamento situato poco distante da dove erano stati fermati.

Alcuni giorni dopo i carabinieri, nel perlustrare l’area antistante la ferrovia, hanno notato due giovani con uno zaino che conteneva arnesi atti allo scasso, poi sequestrati. In questa circostanza il tempestivo intervento dell’Arma potrebbe aver scongiurato ulteriori furti.

L’ultimo episodio si è verificato durante il fine settimana scorso, quando una pattuglia in transito nei pressi di un’area residenziale ha notato due ragazzine con uno zaino: all’interno sono stati trovati cacciaviti e chiavi inglesi, anche in questo caso sottoposti a sequestro.

L’affidamento al servizio Seus

Al termine di ciascun intervento i giovani, dopo essere stati identificati, sono stati affidati come da procedura al servizio Seus della Regione Toscana, per essere collocati presso idonee strutture per minori.