FOLLONICA – Da settembre 2026 a Follonica non ci saranno più liste d’attesa per il nido d’infanzia comunale “Le Mimose“. È questo il risultato raggiunto dall’amministrazione comunale grazie al completamento della nuova struttura che ospiterà il futuro Polo 0-6. Un obiettivo particolarmente atteso dalle famiglie, che consentirà già dal prossimo anno educativo di garantire un posto a tutti i bambini che avevano presentato domanda.

L’edificio, realizzato con finanziamenti del Pnrr, è stato completato e consentirà di avviare un anno di sperimentazione in vista dell’attivazione del Polo 0-6, prevista a partire dall’anno educativo 2027/2028.

Per il 2026/2027 la nuova struttura ospiterà infatti sia i bambini che erano rimasti in lista d’attesa per il nido “Le Mimose“, sia la scuola dell’infanzia di via Marche. Una soluzione che, oltre a risolvere nell’immediato il problema delle liste d’attesa, permetterà di sperimentare un modello educativo innovativo fondato sulla continuità del percorso 0-6 anni, con spazi condivisi, metodologie integrate e un ambiente progettato per accompagnare la crescita dei bambini.

“Azzerare la lista d’attesa del nido era un obiettivo che ci eravamo posti perché sappiamo quanto questo servizio sia fondamentale per le famiglie – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – Oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato concreto: nessun bambino resterà senza posto. È una risposta importante per tanti genitori che devono conciliare lavoro e vita familiare, ma è anche un investimento sul futuro della nostra comunità. Questa struttura ci permette di dare una risposta immediata alle esigenze del presente e, allo stesso tempo, di prepararci all’avvio del Polo 0-6, che rappresenterà un salto di qualità nell’offerta educativa cittadina.”

L’assessore all’Istruzione Stefania Turini evidenzia anche il valore pedagogico dell’iniziativa: “Non ci limitiamo ad aumentare gli spazi disponibili. Grazie a questa soluzione possiamo iniziare già da quest’anno un percorso di sperimentazione che anticipa il modello del Polo 0-6. La compresenza del nido e della scuola dell’infanzia consentirà agli operatori di lavorare in continuità educativa, favorendo uno sviluppo armonico dei bambini e costruire un progetto che dal 2027 diventerà stabile.”

Le attività nella nuova struttura inizieranno il 15 settembre 2026, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico della scuola dell’infanzia. Tutte le famiglie che si trovavano in lista d’attesa sono già state contattate dal Settore Servizi Educativi del Comune, attraverso una comunicazione ufficiale a firma della dirigente Gemma Mauri, e hanno aderito in numero sufficiente a consentire l’apertura del servizio.

Per questo primo anno la frequenza sarà prevista fino alle ore 13, con servizio mensa garantito dalla ditta affidataria della ristorazione scolastica, così da mantenere uniformità con l’organizzazione della sede principale del nido “Le Mimose“.

Restano confermati il Bonus Nido Inps e le agevolazioni tariffarie comunali legate all’Isee. La misura regionale “Nidi Gratis” non potrà invece essere applicata nell’immediato, in attesa di un’eventuale riapertura dei termini da parte della Regione Toscana.