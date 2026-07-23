FOLLONICA – Un confronto sulle sfide ambientali che interessano la costa toscana, con particolare attenzione alla tutela del litorale e alla necessità di costruire strategie condivise per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. È stato questo il tema al centro dell’iniziativa di #AspettandoFestambiente, che si è svolta al Bagno Pineta di Follonica.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, della salvaguardia degli ecosistemi marini e della valorizzazione del patrimonio costiero. Alla conferenza hanno preso parte Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore all’ambiente Danilo Baietti.

La mattinata è stata inoltre arricchita da attività dedicate ai più piccoli con il laboratorio educativo “Giocando si impara!” e l’Eco-Quiz “Legale/Illegale”, un’iniziativa che ha coinvolto bambini e ragazzi in un percorso di conoscenza delle regole che proteggono l’ambiente attraverso il gioco e la partecipazione attiva.

Gentili: «Fondamentale creare momenti di confronto»

«Le nostre coste rappresentano un patrimonio ambientale, economico e sociale di straordinario valore e la loro tutela deve diventare una priorità sempre più condivisa – ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente – I fenomeni legati ai cambiamenti climatici, dall’erosione costiera agli eventi meteorologici estremi, ci impongono di ripensare il rapporto tra uomo e territorio, puntando su strategie di adattamento e su modelli di sviluppo realmente sostenibili. L’iniziativa di oggi ha dimostrato quanto sia fondamentale creare momenti di confronto tra istituzioni, associazioni e comunità locali, perché solo attraverso un lavoro comune sarà possibile costruire un futuro più resiliente per i nostri territori costieri».

«Festambiente non è solo una manifestazione dedicata all’ambiente, ma è anche un’occasione per costruire una comunità più consapevole e partecipativa – ricorda Gentili – Le istituzioni hanno il dovere di promuovere politiche concretamente sostenibili, adeguando, per quanto possibile, il nostro modello di sviluppo alle evidenze scientifiche. Allo stesso tempo, però, dobbiamo essere consapevoli che i cambiamenti più profondi nascono dal basso, quando i cittadini comprendono e condividono la necessità di modificare abitudini che oggi non sono più sostenibili».

«È proprio per questo che iniziative come Festambiente sono così preziose – afferma Gentili – diffondono conoscenza, favoriscono il confronto e contribuiscono a creare quella cultura della sostenibilità che è indispensabile per affrontare le sfide del futuro. Come Amministrazione crediamo nel dialogo con le associazioni e nel lavoro comune tra istituzioni, cittadini e volontariato, perché solo insieme possiamo costruire uno sviluppo capace di coniugare benessere, tutela dell’ambiente e qualità della vita delle future generazioni».

L’appuntamento di Follonica si è inserito nel percorso di avvicinamento alla 38ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma dal 5 al 9 agosto a Rispescia, confermando ancora una volta l’importanza di promuovere momenti di sensibilizzazione e approfondimento sui temi ambientali nei diversi territori della Maremma.

Per saperne di più: www.festambiente.it