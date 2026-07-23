GROSSETO – La solidarietà si rinnova nel segno del patrono della Città e della Diocesi: san Lorenzo. Anche per l’estate 2026, la Diocesi e la città di Grosseto si preparano a vivere la «Raccolta di San Lorenzo», l’attesa iniziativa solidale che giunge quest’anno alla sua XII edizione.

Promosso dalla Caritas diocesana, l’evento si inserisce tradizionalmente nel programma di celebrazioni e riflessioni che accompagnano la comunità verso la festa di san Lorenzo, testimoniando come il culto del giovane diacono e martire – storicamente custode dei poveri della Chiesa – si traduca ancora oggi in gesti concreti di prossimità.

L’obiettivo della raccolta è dare una risposta forte al calo delle donazioni che tipicamente si registra nei mesi estivi, garantendo il pieno approvvigionamento degli scaffali della Bottega della Solidarietà di via Pisa, la struttura che sostiene centinaia di famiglie del territorio in temporanea difficoltà economica.

Il calendario dei turni nei supermercati

Anche per l’edizione 2026, la macchina organizzativa della Caritas, supportata da decine di volontari, si articolerà su due sabati consecutivi.

Sabato 25 luglio la raccolta aprirà nei supermercati Coop. I cittadini potranno donare la propria spesa a Grosseto presso i punti vendita dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica, e a Castiglione della Pescaia nel punto vendita Coop locale (centro commerciale Paduline).

Sabato 1 agosto il secondo appuntamento si sposterà nei supermercati Conad. I volontari saranno operativi a Grosseto nelle sedi di via Clodia, via Scansanese e via Senegal, oltre che nel punto vendita Conad di Castiglione della Pescaia (strada provinciale del Padule, di fianco al Municipio).

Cosa donare: l’appello alla condivisione

All’ingresso di ogni supermercato aderente, i volontari distribuiranno i sacchetti della raccolta insieme a un elenco dettagliato dei beni di prima necessità più richiesti. La Caritas invita a donare in particolare prodotti a lunga conservazione e per l’igiene.

Alimenti non deperibili: olio d’oliva e di semi, latte a lunga conservazione, tonno, carne in scatola, legumi, passata di pomodoro, pasta, riso, biscotti e prodotti per la prima colazione.

Beni per l’infanzia: omogeneizzati, pannolini e prodotti specifici per neonati e bambini piccoli.

Igiene e pulizia: bagnoschiuma, shampoo, sapone per le mani, detersivi per i piatti e per la pulizia della casa.

Tutti i prodotti raccolti saranno immediatamente catalogati e destinati alla Bottega della Solidarietà. Onorare San Lorenzo significa anche riscoprire la bellezza della condivisione: la Diocesi ringrazia fin da ora le direzioni di Unicoop Tirreno e Clodia Commerciale (Conad), i volontari impegnati e tutti i cittadini che, con la propria generosità, renderanno questa dodicesima edizione un segno vivo di comunità.

Quanto raccolto nelle due giornate servirà per sostenere la Bottega della Solidarietà di via Jugoslavia, che aiuta 200 famiglie in stato di bisogno, e i centri di ascolto parrocchiali.

Attualmente, fra sede diocesana e centri d’ascolto parrocchiali, la Chiesa di Grosseto aiuta settimanalmente oltre 800 nuclei familiari con beni di prima necessità, a cui si aggiunge il sostegno nel pagamento di bollette ed altri servizi (come l’aiuto allo studio) che varie parrocchie svolgono durante l’anno.