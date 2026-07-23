GROSSETO – Approvato all’unanimità dall’assemblea il bilancio di esercizio 2025 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Si tratta del primo bilancio della nuova amministrazione guidata dal presidente Federico Vanni, un documento caratterizzato da numeri molto positivi che ha ottenuto il parere favorevole della commissione assembleare competente, della società di revisione e del nuovo revisore dei conti, presentato durante l’assemblea. Si tratta del commercialista Gianluigi Bogi, nominato dalla Regione Toscana.

Utile d’esercizio a oltre 33mila euro

«Nel dettaglio – fanno sapere dal Consorzio Bonifica – l’utile di esercizio si attesta a oltre 33 mila euro e verrà destinato in parte a riserva e in parte all’esecuzione di maggiori lavori sul territorio. Le disponibilità bancarie al 31 dicembre ammontano a circa 10,3 milioni di euro, quota che comprende anche contributi vincolati di soggetti terzi per interventi specifici. Il patrimonio netto raggiunge 1,3 milioni di euro, con un fondo di dotazione pari a 514 mila euro e riserve per 790 mila euro».

Sul fronte finanziario, i crediti verso i contribuenti (al netto del fondo svalutazione crediti) risultano pari a 4,7 milioni di euro. A tutela da eventuali crediti inesigibili, l’ente ha accantonato nel fondo svalutazione oltre 10 milioni di euro, pur confermando il proseguimento di tutte le attività necessarie al recupero.

«Nel 2025 il Consorzio non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria»

Il bilancio è stato illustrato all’assemblea dal direttore amministrativo di Cb6, Carlo Cagnani. «Ci preme evidenziare — spiega Cagnani — oltre ai numerosi indicatori positivi, anche il basso livello di indebitamento del Consorzio, con un debito residuo da mutui, al 31 dicembre, di appena 930 mila euro. Nel 2025 il Consorzio non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria grazie alla buona situazione di liquidità. Tutti numeri importanti che ci hanno permesso di raggiungere pienamente sia gli obiettivi strategici sia quelli operativi che ci eravamo prefissati in fase di programmazione».

Il quadro dell’ente si completa con i dati relativi al personale, la cui dotazione organica rimane stabile a 107 dipendenti: 45 operai, 48 tecnici, 9 amministrativi, 2 legali, 2 dirigenti (uno tecnico e uno amministrativo) e il direttore generale. Tra gli impiegati si contano 19 donne, mentre sul fronte dell’aggiornamento professionale nel 2025 sono state erogate complessivamente 1.561 ore di formazione.

«Proprio alla struttura, a tutte le donne e gli uomini del Consorzio — afferma il presidente Federico Vanni — va il mio ringraziamento. Grazie alla professionalità e alla disponibilità di chi quotidianamente si impegna sul territorio abbiamo potuto raggiungere i risultati descritti».