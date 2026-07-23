CAPALBIO – Trentasei anni dopo, il ricordo è ancora vivo. Ieri il Comune di Capalbio, con il sindaco Gianfranco Chelini, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, il distaccamento di Orbetello, l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco, i carabinieri e i carabinieri forestali, la polizia municipale e le associazioni di volontariato del territorio hanno commemorato il 36° anniversario della scomparsa del vigile volontario ausiliario Massimo Boni.

La cerimonia si è svolta davanti al cippo commemorativo collocato nei luoghi in cui avvennero i fatti.

Il sacrificio del 22 luglio 1990

Massimo Boni perse la vita il 22 luglio 1990 durante le difficili operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo in località Pescia Fiorentina, nel comune di Capalbio. Quel giorno stava assolvendo ai propri compiti di leva. Per il sacrificio compiuto nell’adempimento del dovere gli fu conferita la Medaglia d’argento al valore civile.

Al suo nome sono intitolati il distaccamento dei Vigili del fuoco di Orbetello, la via adiacente alla sede centrale del Comando di Grosseto e il gruppo sportivo dei vigili del fuoco grossetani. La comunità di Capalbio gli ha dedicato una scuola elementare e il cippo commemorativo nell’area in cui si sviluppò l’incendio.

La famiglia Boni alla cerimonia

Alla commemorazione erano presenti, in rappresentanza della famiglia, il padre Nedo, già capo reparto dei Vigili del fuoco ora in pensione, il fratello Stefano, appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal 1992, e il nipote Lorenzo. Una presenza che testimonia il profondo legame familiare e professionale con il Corpo e che continua a onorare i valori di servizio alla collettività incarnati da Massimo Boni.

La commemorazione si è svolta in un clima di sentito raccoglimento e sincero rispetto, rendendo omaggio a un vigile del fuoco che ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere e il cui esempio continua a rappresentare un riferimento per le nuove generazioni.

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