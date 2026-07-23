GROSSETO – Prosegue la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno racconta e valorizza le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Con il passare delle settimane continuano ad arrivare centinaia di segnalazioni da tutta la provincia e le classifiche iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. In alcune categorie i primi posti si consolidano, mentre in altre la sfida resta ancora apertissima. Le graduatorie pubblicate rappresentano una fotografia provvisoria delle nomination raccolte fino a questo momento e potranno cambiare con il proseguimento della prima fase del contest. Si vota per le nomination fini al 31 luglio. Oggi insieme alla classifiche provvisorie trovate, per ogni categoria, anche le tabelle con le prime cinque posizioni.

Ambulanti

Per la categoria Ambulanti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi il primato di Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, che sale a 10 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. In seconda posizione si conferma Dal Troglio di Paganico con 3 nomination. Con 1 nomination ciascuno figurano Da Antonio, presente nel parcheggio di piazza De Barberi a Grosseto, e il nuovo ingresso Banco Serena di Ribolla. La graduatoria continua ad arricchirsi grazie alle preferenze espresse dai lettori e, come per tutte le categorie del contest, i risultati sono ancora provvisori e potranno cambiare con il proseguimento della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Banco di Beppino 10 2 Dal Troglio 3 3 Da Antonio 1 3 Banco Serena 1

Barbieri e parrucchieri

Per la categoria Barbieri e parrucchieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma al comando Ricci e Capricci di Ribolla, che sale a 30 nomination e consolida il proprio primato. Alle sue spalle cresce Da Faido di Porto Santo Stefano, che raggiunge quota 8 nomination, mentre Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano si porta a 7. A seguire si trovano Barber Shop Da Gian Luca e Mrfrank Barbershop, entrambi di Grosseto, con 3 nomination ciascuno, mentre Taglio Da Matti di Grosseto raccoglie 2 nomination. Con 1 nomination figurano inoltre Hair Color di Criscuolo Elisabetta, Barbiere Da Franco, Masini Stefania e Parrucchiera Artist Hair, tutte attività della provincia di Grosseto. La graduatoria continua a delinearsi grazie alle segnalazioni dei lettori, ma resta ancora provvisoria e aperta a possibili cambiamenti fino alla conclusione della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Ricci e Capricci 30 2 Da Faido 8 3 Un Diavolo Per Capello 7 4 Barber Shop Da Gian Luca 3 4 Mrfrank Barbershop 3

Centri estetici

Per la categoria Centri estetici, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma saldamente al vertice Mariana Grec di Grosseto, che sale a 66 nomination e mantiene un ampio vantaggio sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Bbeauty di Grosseto con 33 nomination. Crescono anche Aqua Spa Concept, che raggiunge quota 8 nomination, e Vitality Space, che sale a 7. Segue Estetista Il Bello delle Donne di Grosseto con 5 nomination, mentre Beauty raccoglie 3 nomination e Da Shopie ne totalizza 2. Con 1 nomination ciascuna figurano infine Virginia Professional Beauty e La Beauté, entrambe di Grosseto. La categoria continua a raccogliere numerose segnalazioni da parte dei lettori e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla chiusura della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Mariana Grec 66 2 Bbeauty 33 3 Aqua Spa Concept 8 4 Vitality Space 7 5 Estetista Il Bello delle Donne 5

Fornai e pasticcieri

Per la categoria Fornai e pasticcieri, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede confermarsi al primo posto Forno dei Papi di Bagnore, che sale a 7 nomination. Alle sue spalle cresce Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano con 6 nomination, mentre Bottega 1954 di Grosseto raggiunge quota 4. Segue Panificio Montomoli di Boccheggiano con 3 nomination, davanti a Panificio Vatti di Follonica con 2. Con 1 nomination ciascuno figurano La Bottega del Pane di Orbetello, Pasticceria Petrai di Massa Marittima e Forno Falorni Macii di Ribolla. La graduatoria continua ad arricchirsi grazie alle segnalazioni dei lettori e, come per tutte le categorie del contest, resta ancora provvisoria e potrà cambiare fino alla conclusione della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Forno dei Papi 7 2 Panificio Cambri e Bondani 6 3 Bottega 1954 4 4 Panificio Montomoli 3 5 Panificio Vatti 2

Gelaterie

Per la categoria Gelaterie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 conferma saldamente al comando Il Tropico di Grosseto con 176 nomination raccolte nella fase delle segnalazioni. Alle sue spalle si mantiene La Mandragola di Pitigliano con 70 nomination, mentre Gelateria Arlekkino di Grosseto sale a 56. In quarta posizione si porta De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 52 nomination, seguita da Sottovento di Marina di Grosseto con 15. Più distanziati Papeete di Grosseto, in via dei Mille, con 7 nomination e Orso Bianco di Castiglione della Pescaia con 4. Raccolgono 2 nomination ciascuno Toko di Porto Santo Stefano, Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia e La Chiccheria di Marina di Grosseto. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica, Gusto Capalbio di Capalbio Scalo, Zen di Marina di Scarlino, Bar Centrale di Massa Marittima, Gelateria Pagni di Follonica, in piazza della Guglia, e Le Fredde Lune di Ribolla. La categoria continua a essere una delle più partecipate del contest e presenta una classifica ormai ben delineata, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla conclusione della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Il Tropico 176 2 La Mandragola 70 3 Gelateria Arlekkino 56 4 De’ Lilli 52 5 Sottovento 15

Pizzerie

Per la categoria Pizzerie, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente il primato di Al Castello di Montemassi, che sale a 148 nomination e mantiene un ampio vantaggio sulle inseguitrici. In seconda posizione si conferma Alla Pala Magica di Gavorrano con 99 nomination, mentre Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto conserva il terzo posto con 18 nomination. Segue Pizza e Non Solo di Principina a Mare, che raggiunge quota 14 nomination, davanti a Zero Distanze del Puntone con 9. Three Stars di Orbetello raccoglie 3 nomination, mentre con 1 nomination ciascuna figurano La Limonaia di Follonica, Trattoria La Posta di Catabbio, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Beccapizza di Grosseto, My Food La Longevia di Grosseto, Pic Nic di Castiglione della Pescaia, Il Mobilino di Gorarella, Il Frantoio di Sticciano, Paladin di Marina di Grosseto e Pizzeria Da Momo di Sassofortino. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e, pur mostrando una classifica sempre più definita, resta ancora provvisoria e aperta a nuove nomination da parte dei lettori.

Pos. Attività Voti 1 Al Castello 148 2 Alla Pala Magica 99 3 Pizzeria L’Angolo di Corrado 18 4 Pizza e Non Solo 14 5 Zero Distanze 9

Ristoranti

Per la categoria Ristoranti, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede consolidarsi ulteriormente al vertice Ristorante Al Castello di Montemassi, che sale a 165 nomination e mantiene un ampio vantaggio sulla concorrenza. In seconda posizione si conferma Trattoria Maremmabona di Roselle con 40 nomination, seguita da Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31. Sale a 19 nomination Non Solo Ciccia di Principina a Mare, mentre Il Bisbetico di Ribolla e Skipper Beach di Castiglione della Pescaia raccolgono rispettivamente 13 e 12 nomination. Seguono Il Balugano di Scarlino con 11 nomination, Il Localino di Scarlino con 9, Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia con 8 e Borgo Pesca, che raggiunge 10 nomination complessive. Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee raccoglie 5 nomination, Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano 4 e Ristorante La Parolaccia di Roselle 3. Con 2 nomination figurano Toro Briaco di Polverosa, Ristorante Il Rosmarino in località Capracotta a Montemassi, Ghigo alla Pescaia di Castiglione della Pescaia, Gli Attortellari di Grosseto e Zerodistanze del Puntone. Completano la graduatoria numerose attività con 1 nomination ciascuna, a conferma dell’ampia partecipazione dei lettori. La categoria si conferma una delle più partecipate del contest e presenta una classifica sempre più definita, pur restando ancora provvisoria e aperta a ulteriori sviluppi fino alla conclusione della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Ristorante Al Castello 165 2 Trattoria Maremmabona 40 3 Ristoro Da Poldo 31 4 Non Solo Ciccia 19 5 Il Bisbetico 13

Stabilimenti balneari

Per la categoria Stabilimenti balneari, la classifica provvisoria di BEST in Maremma 2026 vede rafforzarsi ulteriormente il primato di Il Balugano del Puntone, che raggiunge quota 22 nomination e consolida la propria leadership. Alle sue spalle si forma un terzetto a quota 9 nomination composto da Bagno Cerboli di Follonica, in località Prato Ranieri, Bagno La Vela di Castiglione della Pescaia e Bagno Castiglionese di Castiglione della Pescaia. Segue Bagno Tirseno di Fonteblanda con 8 nomination, mentre Bertini di Marina di Grosseto sale a 6. Con 3 nomination figura Bagno La Valletta di Castiglione della Pescaia. Raccolgono invece 2 nomination ciascuno Mio e Tuo, Bagno Riva e La Bussola di Marina di Grosseto, oltre a Bagno Roma di Follonica. Con 1 nomination ciascuno compaiono Le Dune di Principina a Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria, Kursaal, Bagno DLF, Bagno Gabry e Cral Le Poste di Marina di Grosseto, Mamaibeach di Scarlino, Il Tramonto della Giannella, O Cugì di Monte Argentario, The Big Point del Puntone, Bagno Rocchette di Castiglione della Pescaia e Bagno Faro di Marina di Grosseto. La categoria continua a raccogliere numerose segnalazioni da parte dei lettori e, pur presentando una classifica sempre più definita, resta ancora provvisoria e aperta a ulteriori cambiamenti fino alla conclusione della fase delle nomination.

Pos. Attività Voti 1 Il Balugano 22 2 Bagno Cerboli 9 2 Bagno La Vela 9 2 Bagno Castiglionese 9 5 Bagno Tirseno 8

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, resterà aperta fino al 31 luglio. I lettori possono continuare a indicare le proprie attività preferite compilando il modulo dedicato.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà invece la fase finale: le attività più votate nelle nomination si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net. Al termine saranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria, che riceveranno il riconoscimento durante uno degli eventi organizzati dal nostro quotidiano.

Per partecipare alla fase finale è sufficiente iscriversi gratuitamente al canale WhatsApp de IlGiunco.net.

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

I vincitori dell’edizione 2026 saranno annunciati il 1° settembre.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Ristoranti

Pizzerie

Gelaterie

Fornai e pasticcieri

Barbieri e parrucchieri

Centri estetici

Ambulanti

Stabilimenti balneari

La novità del 2026

Tutte le attività che accederanno alla fase finale riceveranno uno sconto del 30% da utilizzare sui prodotti pubblicitari de IlGiunco.net.

Un appuntamento sempre più seguito

BEST in Maremma continua a coinvolgere migliaia di lettori e centinaia di attività del territorio, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana.

I volantini gratuiti

Le attività che lo desiderano possono richiedere gratuitamente i volantini del contest da esporre nei propri locali per invitare clienti e sostenitori a partecipare.

Come partecipare

Per prendere parte a BEST in Maremma 2026 è sufficiente compilare il modulo dedicato indicando le proprie preferenze nelle varie categorie. Ogni nomination contribuirà a definire le classifiche provvisorie e ad assegnare i posti disponibili per la fase finale.