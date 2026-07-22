MONTE ARGENTARIO – «Accogliamo con profondo stupore e sconcerto l’ennesima notizia che vede lo slittamento della realizzazione della rotatoria di Terrarossa, il cui inizio lavori verrebbe ora programmato addirittura per il 2027», esordisce così il gruppo consiliare “Svolta per l’Argentario”.

«Come gruppo consiliare, ci teniamo a ristabilire con chiarezza la cronologia dei fatti per rispetto della trasparenza e dei cittadini – riporta il gruppo in un comunicato – È dal 2024 che lavoriamo alacremente a questo dossier, pressando le istituzioni preposte affinché l’opera venga considerata una priorità assoluta per il territorio».

«Questa nostra affermazione – prosegue il gruppo consiliare – è riscontrabile in quanto la Giunta provinciale di Grosseto aveva già stanziato le risorse necessarie nel bilancio di previsione 2025/2027, inserendo formalmente l’intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche. Di questo ci eravamo ampiamente sbilanciati nelle informazioni verso la cittadinanza attraverso diversi interventi a mezzo stampa».

«Lo stesso Presidente della Provincia, in un suo recente comunicato, aveva dichiarato pubblicamente che i cantieri per la rotatoria sarebbero partiti nei primi mesi del 2026», chiosano dal gruppo.

«Oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo rinvio, del quale non condividiamo le ragioni – rimarcano – La rotatoria di Terrarossa non è un virtuosismo d’arredo urbano né una passerella politica: è uno snodo viario fondamentale per la sicurezza stradale di chiunque arrivi o esca dall’Argentario. Rinviare di anno in anno un intervento di questa portata significa far finta di non vedere i rischi reali ai quali gli utenti sono esposti ogni giorno».

Il gruppo consiliare fa sapere che la programmazione e le coperture finanziarie ci sono già da tempo. «Continuare a spostare l’asticella in avanti mina la credibilità delle istituzioni e mette in secondo piano l’incolumità pubblica – conclude il gruppo – Come Svolta per l’Argentario manifestiamo la nostra contrarietà alle date concordate, prefissate e sistematicamente disattese, come promesse da marinaio: i lavori devono iniziare a settembre. La sicurezza dei nostri cittadini e dei visitatori non può attendere il 2027».