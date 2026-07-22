ARCIDOSSO – «Una struttura moderna, luminosa e ricca di colori, progettata per accogliere i bambini e le bambine in ambienti belli, sicuri e capaci di stimolare la curiosità, la fantasia e la relazione». Così l’amministrazione di Arcidosso descrive la struttura che si appresta a inaugurare: un nuovo asilo nido comunale, nato dalla completa ricostruzione del precedente edificio e pronto ad avviare il servizio educativo dal prossimo settembre.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 24 luglio, alle ore 18, nella nuova sede di via Ovidio Gragnoli, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali sarà possibile visitare gli ambienti interni ed esterni e conoscere gli spazi nei quali i bambini e le bambine vivranno le loro prime esperienze educative e di socializzazione.

«Il nuovo nido colpisce per la qualità degli ambienti e per una progettazione attenta anche agli aspetti estetici – riporta l’amministrazione in un comunicato – stanze luminose, colori vivaci, arredi e spazi pensati a misura di bambino rendono la struttura accogliente, allegra e funzionale. Il progetto garantisce inoltre elevati standard di sicurezza antisismica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale».

L’investimento per il nuovo asilo

L’investimento principale ammonta a 1 milione e 235mila euro, finanziato con 687mila euro di risorse Pnrr, 248mila euro del Gestore dei servizi energetici e 300mila euro di Cosvig. A queste risorse si aggiungono 55mila euro messi a disposizione dall’Unione dei Comuni per il completamento delle sistemazioni esterne, tra cui la pavimentazione antitrauma, le recinzioni e i cancelli.

«Consegniamo alla comunità una struttura costruita interamente intorno alle necessità dei bambini e delle famiglie – dichiara il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini – La bellezza e i colori degli ambienti sono parte integrante del progetto educativo: contribuiscono a creare un luogo sereno, stimolante e piacevole nel quale crescere, giocare e imparare. Abbiamo ricostruito il nido da zero, rendendolo più sicuro, efficiente e adeguato alle esigenze contemporanee. È un investimento concreto nei servizi e nella qualità della vita delle famiglie di Arcidosso».

Al termine della cerimonia, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al buffet organizzato nella sede degli impianti da tennis adiacenti all’asilo. La presenza del presidente Giani offrirà anche l’occasione per presentare l’intervento di riqualificazione degli impianti sportivi, recentemente finanziato.

«L’inaugurazione – conclude Marini – sarà una festa aperta a tutti e il momento nel quale condividere il risultato di un percorso complesso, reso possibile dalla competenza e dall’impegno di tecnici, professionisti, imprese e uffici comunali».

L’Amministrazione comunale intende rivolgere un ringraziamento al responsabile unico del progetto, ingegner Simone Savelli, all’architetto Cristian Montani, progettista e direttore dei lavori, all’architetto Fabrizio Rabai, all’ingegner Simone Bondi e alle imprese Comit – Consorzio maremmano installatori termoidraulici Società cooperativa ed Edilmark S.r.l., per il contributo, la professionalità e la competenza messi nella realizzazione del nuovo asilo nido.