FOLLONICA. Come la fenice Pratoranieri rinasce dalle sue ceneri. A meno di 24 ore dall’annuncio ufficiale dello scioglimento dell’associazione del rione, arriva la notizia che un gruppo di volenterosi è al lavoro per dare vita a una nuova associazione del rione.

L’impresa non sarà semplice perché l’obiettivo è quello di partecipare già alla prossima edizione del Carnevale di Follonica nel febbraio del 2027. È una corsa contro il tempo, soprattutto perché la macchina del carnevale è già in moto. Dopo l’appuntamento con il Carnevale estivo, sabato 25 luglio, la nuova stagione dei rioni si apre già il 9 agosto con la presentazione dei nuovi bozzetti dei carri.

La nuova associazione Pratoranieri, dopo essersi costituita, dovrà adempiere a una serie di passaggi burocratici per chiedere il riconoscimento come ente del terzo settore. Una volta ottenuto il riconoscimento, la nuova associazione dovrà chiedere l’adesione come nuovo socio all’Associazione Carnevale.

Insomma, non sarà facile, anche se il nuovo soggetto potrebbe ricevere una sorta di speciale deroga sui tempi e poter così lavorare come gli altri sette rioni alla nuova edizione del carnevale e scendere tra le vie di Follonica durante le sfilate del 2027.