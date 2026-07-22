GROSSETO – Orbetello e Grosseto sono tra i comuni che incassano di più in Toscana dalle multe per eccesso di velocità. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici del 2025, che colloca le due amministrazioni maremmane rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica regionale, subito alle spalle di Firenze.

Orbetello ha dichiarato incassi per 2.394.522 euro derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, mentre Grosseto si ferma poco sotto, a 1.864.124 euro. Il capoluogo toscano resta però distante: Firenze ha incassato 19.718.932 euro, una cifra che da sola supera la somma di tutti gli altri comuni della classifica.

Le multe per eccesso di velocità in Toscana

Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità. Tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 i soli comuni toscani hanno incassato proventi da questo tipo di multe, previste dall’articolo 142 del codice della strada, per un importo di oltre 36,7 milioni di euro. Sommando anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Firenze, pari a oltre 8,2 milioni, e dalle amministrazioni provinciali, oltre 12,7 milioni, la cifra complessiva supera i 57 milioni di euro.

Ai piedi del podio, dopo Orbetello e Grosseto, si trova Sinalunga, nel Senese, con 1.531.149 euro, seguita da Siena con 1.449.833 euro, Piombino con 1.208.942 euro e Fiesole con 1.076.613 euro. Chiudono la classifica dei primi dieci comuni Rapolano Terme con 885.460 euro, Prato con 879.056 euro e Pistoia con 822.427 euro.

Quanto agli altri capoluoghi, Arezzo ha incassato 422.198 euro, Livorno 73.417 euro e Lucca 12.458 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli.

Città metropolitana e province

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Firenze ha dichiarato proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità per 8.271.610 euro.

Tra le amministrazioni provinciali guida invece Pisa, con 8.810.447 euro, seguita da Livorno con 1.984.028 euro, Prato con 804.222 euro, Pistoia con 721.837 euro e Siena con 279.689 euro. La Provincia di Grosseto si colloca su cifre nettamente inferiori, con 102.994 euro.

In estate il picco degli incidenti

Quest’estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg, più di 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Numeri così alti spiegano come mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento a livello nazionale si sono verificati più di 48mila incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio, quando se ne sono contati più di 17mila. In Toscana, nello stesso periodo, gli incidenti con feriti sono stati 4.311, sempre il 28% del totale, con un picco a luglio di 1.635. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa degli incidenti.

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