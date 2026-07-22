GAVORRANO. Manca il medico di medicina generale, Comune e Croce Rossa provano a risolvere il problema con una soluzione temporanea. È quello che succede a Caldana, una delle frazioni di Gavorrano.

«L’Amministrazione Comunale di Gavorrano – si legge nella nota del Comune – a seguito della momentanea indisponibilità della dottoressa Anna Fantozzi, è a conoscenza delle difficoltà riscontrate dai pazienti residenti a Caldana nel recarsi a Bagno di Gavorrano per il ritiro delle ricette mediche. Pur non trattandosi di un compito di competenza comunale, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sollevare i cittadini da questo disagio, attivandosi per trovare una soluzione rapida ed efficace».

«Grazie alla collaborazione con il Comitato CRI (Croce Rossa Italiana) di Ravi Caldana, che si è reso immediatamente disponibile, a partire da lunedì 27 luglio 2026, i volontari della CRI provvederanno al ritiro e alla consegna gratuita delle ricette direttamente ai pazienti residenti a Caldana. Per informazioni o per usufruire del servizio, è possibile contattare Laura Galli al numero 334.1178285».

«L’Amministrazione Comunale ringrazia vivamente la CRI Ravi Caldana e la sua volontaria Laura Galli per la prontezza e la generosità dimostrate nel supportare la comunità in questo momento di bisogno, per la solidarietà e per lo spirito di servizio che, ancora una volta, contraddistinguono la loro attività».