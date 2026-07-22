FOLLONICA — Si è concluso a Travemünde, in Germania, il Campionato Europeo RS500, che ha visto impegnati quattro equipaggi della Sezione di Follonica della Lega Navale Italiana, seguiti dal tecnico Nero Catinelli. Il risultato di maggior rilievo porta la firma di Matteo Gorni e Raffaello Spadini, che chiudono la categoria Under 23 al primo posto e si piazzano settimi nella classifica generale assoluta. Podio anche per Anna Mosso e Camilla Parrinelli, terze nella classifica femminile del campionato.

Più complicato il percorso dell’equipaggio di punta della Sezione, Gabriele Corsi e Fabio Buonaiuto — quest’ultimo al debutto europeo dopo il passaggio di consegne dalla campionessa Giulia Galletti. Un’avaria all’albero nella prima giornata di regate ha compromesso la loro classifica generale; nei giorni successivi, tuttavia, l’equipaggio ha conquistato due vittorie di prova, confermando il proprio livello nonostante la classifica finale non ne rendesse pienamente conto.

La stessa avaria, sempre nella prima giornata, ha condizionato anche la regata di Folco Baronci e Filippo Buti, che hanno comunque portato a termine il campionato chiudendo in zona centrale della classifica.

“È un bilancio che va oltre i piazzamenti – commenta la Sezione – Due equipaggi sul podio, e due che hanno saputo reagire a un contrattempo tecnico nel momento più delicato della competizione”.