GROSSETO – Incidente ieri sera sulla strada provinciale 42 dei Laghi, a Grosseto: sono rimasti feriti un bambino e il padre, un uomo di 36 anni. L’allarme al 118 è scattato alle 20.10.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola auto, a bordo della quale viaggiavano i due. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sono state rese note le condizioni del bambino né la sua età.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Grosseto. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Ai militari dell’Arma spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle cause che hanno portato l’auto a finire fuori strada.