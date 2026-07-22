FOLLONICA. La bandiera FIAB è stata consegnata nei giorni scorsi in municipio al sindaco Matteo Buoncristiani e all’assessore alla Mobilità Sandro Marrini, a conferma del percorso confermato dall’amministrazione comunale, già intrapreso precedentemente, per rendere la città sempre più sicura e accessibile per chi sceglie di spostarsi in bicicletta.

“La conferma delle tre Bike Smile – dichiara il sindaco Buoncristiani – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti e testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel consolidare una rete ciclabile efficiente e nel promuovere politiche di mobilità dolce, con l’obiettivo di rendere Follonica una città sempre più sostenibile, vivibile e attrattiva. Investire nella mobilità sostenibile significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendere gli spostamenti più sicuri e valorizzare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico. È un risultato che ci incoraggia a proseguire su questa strada, con interventi concreti per una città sempre più attenta all’ambiente e alle esigenze di residenti e turisti”.

“In questi anni – aggiunge l’assessore Marrini – abbiamo investito nel potenziamento e nella riqualificazione della rete delle piste ciclabili della città, con l’obiettivo di offrire collegamenti sempre più sicuri e funzionali sia ai residenti sia ai turisti che in estate e inverno scelgono Follonica come meta per le vacanze. Un tassello fondamentale, quest’anno, è rappresentato dalla Ciclovia Tirrenica: nel territorio comunale di Follonica il tracciato è oggi in gran parte percorribile grazie agli interventi di riqualificazione realizzati e ai collegamenti con le piste ciclopedonali esistenti lungo il lungomare. Il percorso, che attraversa la città da Pratoranieri fino al confine con il Comune di Scarlino, alterna tratti su viabilità urbana a basso traffico e percorsi ciclopedonali, consentendo di raggiungere il centro e le principali aree della città in sicurezza. Continueremo a lavorare per completare e migliorare la rete ciclabile, convinti che la mobilità sostenibile rappresenti un investimento per l’ambiente, la sicurezza stradale e lo sviluppo di un turismo sempre più attento alla valorizzazione del territorio. La sfida sarà ottenere le 4 bike!”