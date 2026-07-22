GROSSETO – Nella riunione convocata per ieri pomeriggio 21 luglio, il Consiglio di amministrazione di Sei Toscana ha provveduto a nominare, all’unanimità, su proposta dell’amministratore delegato Gianluca Paglia, il nuovo direttore generale dell’azienda.

L’incarico – ricoperto sino ad oggi ad interim proprio dall’amministratore delegato Paglia – è stato affidato ora a Edgardo Reggiani, già direttore operativo. Una scelta di continuità, maturata alla luce delle significative esperienze di gestione sviluppate dal nuovo direttore generale in realtà aziendali di primaria importanza nazionale e di un’approfondita conoscenza delle funzioni e dei processi aziendali di Sei Toscana, azienda nella quale ha seguito l’implementazione del Piano di riorganizzazione dei servizi fin dalla sua approvazione.

Ingegnere gestionale, classe 1977, Edgardo Reggiani mette a disposizione dell’azienda un’esperienza professionale ampia e trasversale. Dal settembre 2021 in Sei Toscana, ha ricoperto dapprima il ruolo di responsabile dello staff tecnico, con responsabilità diretta sull’unità organizzativa “Pianificazione, Progettazione e Monitoraggio”, dando il via allo sviluppo delle riorganizzazioni dei servizi in attuazione del Piano industriale della società. Nel novembre del 2022 è stato poi nominato direttore operativo, con la conseguente attribuzione delle relative responsabilità, deleghe e procure in materia sicurezza e ambiente. Ha seguito e segue da vicino, come Rup, lo sviluppo dei progetti finanziati con fondi Pnrr e contribuito alla presentazione delle domande di finanziamento relative ai fondi Fesr.

“Ringrazio l’azienda e l’intero Consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami – ha commentato il nuovo direttore generale Reggiani – ed assumo l’incarico con l’impegno di proseguire nel solco di quanto fatto in questi anni, particolarmente impegnativi, durante i quali Sei Toscana si è messa a disposizione delle amministrazioni non solo nel riorganizzare i servizi, ma anche per rinnovare il rapporto con le stesse e con l’autorità di Ambito. I risultati conseguiti, sotto ogni punto di vista, ripagano del lavoro svolto e sono da sprone per proseguire le attività in corso e quelle che ci vedranno impegnati fino al termine della concessione. Un ringraziamento particolare – ha concluso – va all’amministratore delegato, Gianluca Paglia, che ha tracciato il percorso sul quale mi ha imbarcato per condividerne oneri e onori”.

Le funzioni proprie della direzione operativa dell’azienda resteranno di diretta competenza del direttore generale, cui sono andati gli auguri di buon lavoro del presidente Alessandro Fabbrini, dell’amministratore delegato Gianluca Paglia, del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.