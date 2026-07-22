GROSSETO – Un traguardo formativo e personale importante per Gioia Pippi e Sarah Adam, studentesse dell’Isis Fossombroni di Grosseto, che hanno portato a termine il Programma Doppio Diploma Italia-Usa di Mater Academy, conseguendo il diploma statunitense di High School parallelamente al percorso scolastico italiano.

Sabato 18 luglio le due studentesse hanno partecipato alla Graduation Ceremony della Class of 2026, organizzata al Pala Magis di Verona: una cerimonia in stile americano, con il tradizionale tocco, la stola, la chiamata sul palco e la presenza delle famiglie, per celebrare pubblicamente il completamento di un percorso lungo e impegnativo.

Come funziona il doppio diploma

Il programma, inserito tra le opportunità di apertura internazionale promosse dal “Fossombroni”, permette agli studenti delle superiori italiane di frequentare contemporaneamente due percorsi di studio: quello ordinario nel proprio istituto e un curriculum statunitense svolto online, interamente in lingua inglese, con docenti di Academica International Studies.

Un percorso di crescita

«Quello raggiunto da Gioia e Sarah – precisa la scuola – è molto più di un ulteriore titolo di studio: rappresenta il coronamento di un’esperienza di crescita linguistica, culturale e personale, affrontata insieme agli impegni della scuola italiana. Studiare in inglese, confrontarsi con metodologie didattiche diverse, rispettare scadenze e comunicare con insegnanti e studenti di altri contesti significa sviluppare competenze preziose per il futuro universitario e professionale».

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