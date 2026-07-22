MANCIANO – Quello che doveva essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno si è trasformato in una serata di disagi. Sabato 18 luglio, l’Ippodromo di Milano ha ospitato il maxi-concerto di Bad Bunny e ad attenderlo c’era una folla di circa 80 mila persone, tra cui moltissimi fan arrivati appositamente dalla Maremma. Tra loro anche un gruppo di quattro amiche della provincia di Grosseto che hanno vissuto in prima persona attimi di vero e proprio panico a causa di un’improvvisa e violenta grandinata.

La testimonianza: «Un momento surreale»

A ricostruire quei concitati momenti è una giovane mancianese presente all’evento insieme a tre amiche. Nonostante l’amarezza per le spese sostenute per la trasferta (tra benzina, alloggio e biglietto, per il quale l’organizzatore Live Nation ha comunque garantito il rimborso visto che non ci sarà un’altra data), hanno cercato di non farsi sopraffare dall’ansia: «Eravamo un gruppo di quattro ragazze al concerto ed è stato un momento surreale. Pur avendo intorno a noi persone prese dal panico, abbiamo cercato di prenderla sul ridere per sdrammatizzare. Purtroppo sei già innervosito per la spesa fatta, quindi se la prendi anche male è ancora peggio».

tra i punti sotto accusa la conformazione della location e la gestione dell’emergenza. Il terreno dell’Ippodromo, pieno di buche, si è trasformato in una distesa di fango e acqua alta, provocando cadute e scivoloni tra la folla in fuga. La violenta grandinata ha causato diversi feriti, compreso un ragazzo che ha riportato un taglio alla testa a causa dei grossi chicchi di ghiaccio.

Sicurezza ed evacuazione sotto la tempesta

In base a quanto riferito dalle testimoni, prima dello spettacolo il cielo si presentava semplicemente nuvoloso e non era stata annunciata alcuna allerta meteo; il temporale è stato del tutto imprevisto sia per gli organizzatori che per l’artista, forse per questo le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato la fase di evacuazione e i soccorsi all’esterno dell’impianto.

Dall’inizio della pioggia e dei primi imponenti lampi dietro al palco sono trascorsi oltre quindici minuti prima che venisse dato l’ordine ufficiale di evacuare. Una volta annunciato l’ok, la massa di 80 mila persone si è riversata verso le uscite senza indicazioni chiare o la presenza di personale/Protezione civile a guidare i flussi verso zone sicure.

I soccorritori e le strutture mediche risultavano presenti all’interno dell’Ippodromo (in un tendone preso d’assalto dai feriti), ma all’esterno non sono stati notati presìdi o mezzi di soccorso coordinati: «Camminavamo a testa bassa per paura che la grandine ci colpisse in volto, quindi non posso dire con certezza ciò che sono riuscita a vedere».

Il rifugio e il rientro a piedi

Per ripararsi dalla violenza della grandine, le quattro amiche si sono inizialmente posizionate sotto le tettoie dei banchetti del cibo, per poi trovare riparo all’interno di un bagno chimico fino al termine del temporale.

Terminata l’emergenza, per evitare il sovraffollamento della metropolitana, le ragazze hanno preferito rientrare a casa a piedi. «Definiamolo come un’esperienza per un evento che si spera non accada mai più», conclude la ragazza.