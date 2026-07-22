GROSSETO – Piccolo cambio di programma per un test amichevole del Grifone. “L’Us Grosseto rende noto – ha diramato la società biancorossa – che, a seguito della comunicazione telefonica ricevuta nella serata di ieri dalla società Ascoli, pervenuta alle ore 20:57, con la quale veniva notificato l’annullamento dell’amichevole in programma domani, giovedì 23 luglio, a Norcia, la prima squadra sosterrà un allenamento congiunto contro la formazione Primavera della Lazio”.
“L’inizio della gara – così si chiude la comunicazione – è fissato per domani giovedì 23 luglio alle 16 allo Stadio di Ovindoli in provincia del L’Aquila. L’Us Grosseto ringrazia la SS Lazio per la fattiva collaborazione nell’organizzazione dell’incontro” (foto d’archivio di Paolo Orlando).
Il programma aggiornato dei test amichevoli dell’Us Grosseto:
Giovedì 23 luglio: Lazio (Ovindoli)
Lunedi 27 luglio: Casertana (Sarteano)
Mercoledì 29 luglio: San Donato Tavarnelle (Zecchini)
Domenica 2 agosto: Perugia (Perugia)
Mercoledì 5 agosto: Tau Altopascio (Zecchini)
Sabato 8 agosto: Terranuova Traiana (Zecchini)
Mercoledi 12 agosto: Belvedere (Zecchini).
Tutte le gare avranno inizio alle ore 18