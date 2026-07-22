FOLLONICA – Auto fuori strada ribaltata nella serata di oggi sulla strada provinciale, in località Casone, nel comune di Follonica. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.
L’uscita di strada
Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi. All’arrivo dei vigili del fuoco il conducente, unico occupante del veicolo, era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo.
L’intervento dei vigili del fuoco
In via precauzionale, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, i vigili del fuoco hanno provveduto ad assicurare e immobilizzare l’uomo mediante l’utilizzo della barella spinale in dotazione, così da consentirne il successivo affidamento alle cure dei sanitari.
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