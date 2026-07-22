GROSSETO – Asta moto a Grosseto: il Comune mette in vendita sei motoveicoli appartenenti al Settore Polizia municipale e Sicurezza.

Sei lotti, sei Moto Guzzi Norge

Si tratta di sei Moto Guzzi Norge, tutte immatricolate nel 2008, suddivise in altrettanti lotti con basi d’asta comprese tra 1.000 e 1.700 euro. L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto.

Quando visionare i mezzi

Chi fosse interessato potrà visionare i motoveicoli nelle giornate del 3 e 4 agosto 2026, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, presso il garage comunale di via Coclite, a Grosseto.

Come partecipare all’asta moto a Grosseto

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del 10 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. La data della seduta di apertura delle offerte sarà resa nota successivamente attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

L’avviso integrale, la determinazione dirigenziale e tutta la documentazione necessaria per partecipare all’asta – compresa la modulistica e le schede tecniche dei veicoli – sono disponibili sul sito del Comune di Grosseto.