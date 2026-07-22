GROSSETO – Aggressione ai danni di un corriere nella mattinata di oggi lungo la strada delle Gerlette, la provinciale che incrocia la strada del Polesine e conduce verso la Fattoria Acquisti.

La trappola del finto guasto

Secondo le prime informazioni raccolte, tre persone avrebbero inscenato un guasto alla propria auto, ferma a bordo della carreggiata. Il corriere, che stava effettuando le consegne, si sarebbe fermato per prestare assistenza. A quel punto sarebbe stato aggredito e malmenato dai tre, che avrebbero cercato di impossessarsi del denaro in suo possesso.

Il corriere ferito e sotto shock

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. La vittima, 30 anni, ha riportato alcune ferite ed è in stato di shock. Al momento, secondo quanto emerge, non sarebbe stato in grado di fornire una descrizione precisa degli aggressori né di chiarire altri dettagli utili alla loro identificazione.

Non è chiaro neppure se abbiano rubato qualcosa, denaro o magari qualcosa che era in consegna.

Le indagini della Squadra mobile

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, che sta ricostruendo l’accaduto. Resta ancora da definire l’ipotesi di reato: gli accertamenti dovranno stabilire se si sia trattato di una rapina oppure di un tentativo di rapina.

Sono in corso ulteriori verifiche per individuare i responsabili e chiarire ogni aspetto della vicenda.

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