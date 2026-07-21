GROSSETO – Un nuovo ospite alieno nelle acque dell’Ombrone. L’associazione Alcedo segnala per la prima volta la presenza nel fiume della vongola asiatica, un mollusco bivalve dalle caratteristiche invasive mai rilevato prima in questo tratto. L’avvistamento è avvenuto durante il monitoraggio del 4 luglio, nel tratto di fiume sotto il ponte Mussolini, dove i rilevatori Giuseppe Anselmi e Massimiliano Marcelli hanno notato l’esemplare.

Che cos’è la Corbicula fluminea

Si tratta della Corbicula fluminea, comunemente nota come vongola asiatica, già segnalata nel Nord Italia dalla fine degli anni Novanta e più recentemente sul fiume Tevere. La specie è attualmente oggetto di discussioni scientifiche come specie aliena in forte espansione: sono in corso studi per definirne il ruolo sugli ecosistemi di acqua dolce, gli ambienti a cui è legata la sua biologia.

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Non essendo note altre segnalazioni per l’Ombrone, sarà cura dell’associazione controllare l’effettiva consistenza della popolazione, viste le sue caratteristiche invasive.

Il monitoraggio del fiume

I monitoraggi di Alcedo, autorizzati con decreto della Regione Toscana del dicembre 2024, prevedono report annuali finalizzati a rilevare come i cambiamenti ambientali incidono sulle specie ittiche e sull’espansione del granchio blu, come recentemente relazionato e pubblicato. La comparsa della vongola asiatica si aggiunge così al quadro delle specie aliene che negli ultimi anni stanno modificando l’ecosistema del fiume, dal granchio blu al pesce gatto fino al barbo spagnolo.

L’associazione, nella nota, richiama per un approfondimento la documentazione dell’Ispra dedicata alla specie e alle strategie di contenimento della Corbicula nelle acque interne LINK.

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