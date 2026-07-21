GROSSETO – Oltre tre tonnellate di prodotti ittici sequestrate, 27 illeciti amministrativi accertati, sanzioni per oltre 50mila euro e la chiusura temporanea di un ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie. È il bilancio dell’operazione regionale “Filiera Sicura”, coordinata dalla Direzione Marittima della Toscana e condotta dalla Guardia Costiera lungo tutta la filiera della pesca.

L’attività, intensificata con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento del consumo di prodotti ittici, ha interessato non solo i luoghi di sbarco e vendita del pescato, ma anche depositi, grossisti, importatori, mezzi di trasporto e strutture della ristorazione presenti nell’entroterra toscano.

Oltre 230 controlli in tutta la regione

Nel corso dell’operazione gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno effettuato 230 controlli lungo la filiera ittica, contestando 27 violazioni amministrative. Complessivamente sono stati sequestrati circa 3.000 chilogrammi di prodotti ittici, mentre le sanzioni elevate superano i 50mila euro.

L’obiettivo dei controlli è impedire che prodotti privi dei requisiti di legge o di dubbia provenienza arrivino sulle tavole dei consumatori, garantendo la sicurezza alimentare, la corretta tracciabilità del pescato e la tutela delle risorse marine.

Due tonnellate sequestrate a un grossista

Una parte significativa dell’attività si è concentrata nella provincia di Firenze, considerata uno dei principali poli logistici della distribuzione del pesce in Toscana.

Qui la Guardia Costiera ha sequestrato circa due tonnellate di prodotti ittici di diverse specie detenuti da un grossista senza la documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato che parte del pescato risultava scaduto e conservato in condizioni non conformi alla normativa, circostanze che ne hanno impedito l’immissione sul mercato.

Controlli anche sul gambero rosso

Un’altra verifica di rilievo è stata eseguita nei confronti di un grossista della provincia di Livorno, dove gli ispettori hanno accertato la commercializzazione di un ingente quantitativo di gambero rosso in assenza della prescritta documentazione di tracciabilità.

Si tratta di una specie soggetta a specifiche misure di gestione da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che ha introdotto quote di cattura per garantirne la conservazione. Per questo motivo il controllo della filiera commerciale rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni di pesca e commercio illegale.

Ristorante chiuso a Piombino

I controlli hanno riguardato anche il settore della ristorazione. Gli ispettori della Guardia Costiera di Piombino e Portoferraio hanno effettuato verifiche nelle cucine di alcune strutture ricettive.

A Piombino, durante un controllo congiunto con i funzionari della Asl Toscana Nord Ovest, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie. L’Autorità sanitaria ha quindi disposto la chiusura temporanea del ristorante, che potrà riaprire soltanto dopo il ripristino delle condizioni previste dalla normativa.

Controlli per tutta l’estate

La Guardia Costiera sottolinea che l’operazione “Filiera Sicura” conferma il ruolo svolto dal Corpo nella tutela della legalità lungo tutta la filiera ittica, dalla cattura fino alla commercializzazione, con l’obiettivo di proteggere sia i consumatori sia gli operatori che lavorano nel rispetto delle regole.

Le attività ispettive proseguiranno per tutta la stagione estiva, periodo in cui aumenta sensibilmente il consumo di pesce, per garantire che i prodotti destinati ai cittadini e ai turisti siano correttamente tracciati, sicuri dal punto di vista sanitario e commercializzati nel rispetto della normativa vigente e della sostenibilità ambientale.