ORBETELLO – Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale della Giannella, nel comune di Orbetello.

Lo scontro e i soccorsi

Il 118 è stato attivato alle 13.55 per uno scontro tra un furgoncino e un’automobile. Sul posto è intervenuta l’ambulanza India della Misericordia di Albinia, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

I feriti

Nell’incidente sono rimasti feriti due giovani uomini, uno di 21 anni e uno di 18 anni, entrambi trasportati all’ospedale di Orbetello. Le loro condizioni non sarebbero gravi.