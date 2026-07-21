ORBETELLO – Sarà effettuata a partire da domani, mercoledì 22 luglio, la sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti installati sul territorio di Orbetello capoluogo e Orbetello Scalo.

La sostituzione si inserisce in un intervento di manutenzione e uniformazione della tipologia di contenitori utilizzati per la raccolta. Restano identiche le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, così come la capienza dei contenitori.

I cittadini, dunque, continueranno ad utilizzare, come sempre, i cinque cassonetti di diverso colore, uno per ogni tipologia di rifiuto: il contenitore verde, destinato alla raccolta del vetro, quello giallo per il multimateriale leggero, quello blu per carta e cartone, quello marrone per la frazione organica e, infine, quello grigio per l’indifferenziato. Quest’ultimo contenitore sarà l’unico dotato di limitatore volumetrico e per il suo utilizzo sarà necessario servirsi di sacchetti della capienza massima di 40 litri.

Nell’annunciare un ulteriore rafforzamento dell’azione di informazione rivolta ai cittadini e nel ribadire che l’abbandono dei rifiuti, oltre che un segno di inciviltà, è un reato, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che sono sempre a disposizione alcuni importanti strumenti a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti.

Tra questi, in particolare, il Centro di raccolta “Le Topaie” di via dell’Airone, dove è possibile conferire una pluralità di rifiuti, tra cui RAEE, ingombranti, sfalci, oli e batterie (l’elenco completo è disponibile sul sito internet di Sei Toscana, alla pagina dedicata ai servizi attivi per il Comune di Orbetello). I piccoli RAEE possono essere conferiti anche nei diversi punti di raccolta distribuiti sul territorio. Attivo anche il servizio di ritiro a domicilio su prenotazione di rifiuti ingombranti, sfalci e potature.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, per prenotare il ritiro a domicilio e per effettuare eventuali segnalazioni, è possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente e il Numero verde 800.127.484.