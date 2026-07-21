GROSSETO – Il Comune comunica alla cittadinanza che a partire dal giorno 29 luglio 2026 l’ufficio al pubblico del reparto verbali e contenzioso della Polizia Locale di Grosseto cambierà sede.

Per informazioni relative ai verbali Codice della strada, ai verbali amministrativi e alle cartelle esattoriali, occorre rivolgersi presso i locali di via Isonzo 22 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Gli uffici sono contattabili negli stessi orari anche al numero telefonico 0546/336533.

Per informazioni relative a sequestri dei mezzi e sospensioni patenti occorre invece contattare direttamente il Comando di Polizia Locale in via Zanardelli 2 previo appuntamento al numero 0564/488998 o al 0564/488378.