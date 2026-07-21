GROSSETO – L’estate continua a dominare sulla Maremma con giornate soleggiate e temperature elevate. Oggi il tempo sarà stabile su tutta la provincia, mentre domani il caldo resterà protagonista ma, dal pomeriggio, aumenterà l’instabilità sulle aree interne con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto sui rilievi dell’Amiata. Secondo il Centro Funzionale della Regione Toscana, le temperature rimarranno stazionarie, con punte comprese tra 35 e 37 gradi nelle pianure interne della regione.

Oggi sole e caldo su tutta la provincia

La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Soltanto nelle ore più calde potranno formarsi alcuni annuvolamenti sulle zone interne, senza fenomeni di rilievo. I venti saranno deboli di provenienza sud-occidentale e il mare si presenterà poco mosso. Le temperature resteranno elevate e accompagnate da un tasso di umidità piuttosto alto, aumentando la sensazione di afa.

Domani cambia qualcosa nelle aree interne

Martedì il mattino trascorrerà ancora con cieli in prevalenza sereni. Nel corso del pomeriggio e della serata è previsto un aumento della nuvolosità sulle zone interne della Toscana, con possibili rovesci e temporali lungo l’Appennino e possibili sconfinamenti verso le pianure limitrofe. Per la provincia di Grosseto i fenomeni interesseranno soprattutto l’area dell’Amiata, mentre lungo la costa il tempo dovrebbe rimanere in gran parte stabile e asciutto. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali a quelli settentrionali nella seconda parte della giornata e il mare sarà tra poco mosso e mosso.

Le temperature nelle diverse zone

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime saranno comprese tra 32 e 34 gradi. A Grosseto città si raggiungeranno valori attorno ai 34-35 gradi. Sull’Amiata le temperature saranno più contenute, tra 27 e 30 gradi, ma con una maggiore probabilità di temporali nelle ore pomeridiane. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, il mare contribuirà a mitigare il caldo, con massime comprese tra 31 e 33 gradi.

Caldo ancora da monitorare

Anche se non sono previsti ulteriori aumenti delle temperature, il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il consiglio è quello di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione alle persone più fragili. Per martedì il CFR segnala inoltre un’allerta gialla per rischio temporali sulle aree interessate dai fenomeni più intensi della Toscana.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: Centro Funzionale della Regione Toscana (CFR Toscana) – Consorzio LaMMA