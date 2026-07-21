FOLLONICA – Il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva la variante urbanistica dell’Ippodromo, completando il percorso amministrativo che consentirà di aprire una nuova fase per uno dei patrimoni pubblici più importanti di Follonica.

«La variante – fa sapere l’amministrazione tramite un comunicato – modifica le norme urbanistiche che regolano il complesso, permettendo di utilizzare alcune strutture oggi inutilizzate anche per attività sportive, sociali, culturali, eventi e servizi pubblici, mantenendo comunque l’attività ippica come funzione principale dell’impianto. Restano invece escluse nuove destinazioni residenziali e turistico-ricettive, non permesse dal vigente Piano Strutturale, e non è previsto alcun aumento delle volumetrie né consumo di nuovo suolo».

Per il sindaco Matteo Buoncristiani, l’approvazione rappresenta un momento davvero importante per la città. «Con questo voto – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – chiudiamo definitivamente una delle vicende più lunghe e complesse della storia recente di Follonica e creiamo finalmente le condizioni perché l’Ippodromo possa avere un futuro. La decadenza della concessione aveva già posto fine a una gestione che aveva portato il complesso in una situazione di forte difficoltà. Oggi compiamo il passo successivo e forse ancora più importante: dotiamo il Comune dello strumento urbanistico necessario per rilanciare quest’area e renderla nuovamente una risorsa per tutta la città.»

«Nessuno vuole snaturare l’ippodromo»

Il sindaco sottolinea come il provvedimento non cambi l’identità dell’Ippodromo, ma permetta di valorizzarne tutte le potenzialità. «L’ippica resta il cuore del complesso e continuerà ad esserlo – dice il primo cittadino -Nessuno vuole snaturare l’Ippodromo. Ma sarebbe irresponsabile ignorare quello che è accaduto negli ultimi anni. Molte strutture, come la club house, il ristorante o gran parte delle foresterie, sono rimaste inutilizzate o sottoutilizzate. Continuare a mantenerle rigidamente vincolate avrebbe significato lasciarle degradare ancora. Con questa variante potranno invece ospitare anche attività sportive, sociali, culturali e servizi di interesse pubblico, tornando finalmente a vivere».

Per il sindaco Matteo Buoncristiani la variante rappresenta anche un nuovo modo di intendere la pianificazione urbanistica: «Oggi fare urbanistica significa creare le condizioni affinché possano nascere investimenti seri e sostenibili. Non è più il tempo delle pianificazioni rigide che pretendevano di decidere nei minimi dettagli il futuro di un’area senza tenere conto della realtà. Il compito del Comune è fissare regole chiare e tutelare l’interesse pubblico, lasciando però spazio a progetti concreti e credibili».

«In passato perse numerose opportunità»

Il sindaco ricorda come proprio un’impostazione urbanistica troppo rigida abbia spesso impedito lo sviluppo di importanti aree della città. «Follonica conosce bene gli effetti di questo modo di pianificare. In passato sono andate perdute numerose opportunità di sviluppo perché erano state previste trasformazioni che nessun investitore ha mai ritenuto realmente sostenibili. Anche la vicenda dell’Ippodromo dimostra che schemi troppo rigidi non sempre proteggono il territorio: spesso finiscono soltanto per bloccare ogni prospettiva e favorire il degrado».

Con l’approvazione definitiva della variante il Comune potrà ora avviare il percorso per individuare un nuovo gestore dell’impianto, in grado di rilanciare l’attività ippica e, allo stesso tempo, valorizzare le altre strutture del complesso attraverso nuove funzioni compatibili con l’interesse pubblico.

«Non stiamo dicendo che da domani tutti i problemi saranno risolti – conclude il sindaco Matteo Buoncristiani – ma da oggi abbiamo eliminato il principale ostacolo che per anni ha impedito qualsiasi progetto di rilancio. È un risultato importante, perché restituisce all’Ippodromo una prospettiva concreta e offre alla città l’opportunità di recuperare un patrimonio pubblico che per troppo tempo è rimasto bloccato».

Il Pd si astiene: «Per l’Ippodromo dei Pini manca totalmente una progettualità. Quali sono le proposte dell’amministrazione Buoncristiani?»

Mancanza di visione e mancanza di progettualità: sono queste le caratteristiche più evidenti che il Pd Follonica contesta sulla variante al regolamento urbanistico appena approvata in sede di consiglio comunale. «Il Partito democratico di Follonica ha sempre portato avanti l’idea di scorporare tra di loro le infrastrutture che compongono l’Ippodromo dei Pini, ritenendo però fondamentale l’ideazione di un progetto per lo sviluppo dell’area» ricorda lo schieramento politico.

«Proprio per questo motivo, ritenendo inadeguato il lavoro fatto dalla maggioranza, i consiglieri comunali del Partito Democratico ieri pomeriggio si sono astenuti dalla votazione – racconta il Pd Follonica in un comunicato – L’argomento ha trovato discordi gli stessi membri della maggioranza: il consigliere Riccardo D’Ambra ha assunto posizioni in netto contrasto con la sua maggioranza, tanto che ieri pomeriggio si è assentato dall’assise facendone mancare, per un momento, il numero legale. È stato poi lo stesso D’Ambra ad affermare che né la maggioranza né la coalizione abbiano mai discusso le strategie da mettere in atto per l’Ippodromo.

Battisti: «Importante usare struttura anche per altri scopi, ma oggi manca totalmente una visione per il futuro»

«Abbiamo sempre sostenuto l’idea alla base della variante: superando il vincolo di gestione unitaria dell’impianto si può arrivare ad una nuova configurazione di quell’area – sostiene Cristiano Battisti, vice segretario del Partito democratico di Follonica – Era un’idea nata durante la precedente amministrazione. È infatti importante avere la possibilità di utilizzare quella struttura anche per altri scopi. Ma oggi manca totalmente una visione per il futuro dell’area. Né l’amministrazione né i partiti della maggioranza hanno mai illustrato le loro idee sull’Ippodromo».

Per il rilancio dell’area il Pd ricorda che sono numerose le proposte che possono essere messe in campo. «Il grande parcheggio dell’Ippodromo dei Pini potrebbe diventare un parcheggio scambiatore con navette che portano verso Follonica – spiega Battisti – Inoltre la pista potrebbe diventare un impianto per i vari sport all’aria aperta, collegandosi anche al vicino parco di Montioni. Non solo: lo spazio ampio permette l’organizzazione di feste, spettacoli, sagre ed eventi di varia natura. La struttura ha molte potenzialità ma serve un progetto ragionato che possa includere tutte le pertinenze dell’area».

«Il mutato contesto del mercato ippico – ricorda il Pd Follonica – rende necessario un ripensamento dell’intero complesso, in particolare delle foresterie che potrebbero essere adibite ad alloggi per i lavoratori del settore turistico ricettivo, della ristorazione o delle forze dell’ordine ma anche per i lavoratori a tempo determinato delle attività industriali, artigianali o della sanità. Per questo motivo il Partito Democratico invita l’amministrazione comunale di Follonica ad avviare un dialogo con i portatori di interesse. L’impianto sta vivendo da tempo una parabola discendente e servono azioni concrete e veloci».

Infine, una nota sulla sicurezza: «Nel bilancio comunale non è previsto un euro per la guardiania della struttura ma col passare del tempo non è escluso che possano sopraggiungere ulteriori disagi – conclude Battisti – La zona, come è noto, ha già avuto problemi legati all’occupazione degli alloggi e allo spaccio ed è necessario intervenire quanto prima».