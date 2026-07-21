GROSSETO – Scontro quasi frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra la strada dello Sbirro e l’Aurelia, nel tratto tra Braccagni e Roselle, nel comune di Grosseto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due vetture, che si sono scontrate quasi frontalmente.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i mezzi, e l’automedica, la Croce rossa e la Misericordia, i cui operatori stanno prestando le prime cure alle persone ferite tra cui un uomo di 71 anni che però non sarebbe grave. Al momento non si conosce dinamica esatta dello scontro, che dovrà essere ricostruita dalla polizia municipale.

Traffico rallentato

Il traffico è rallentato, poiché la carreggiata è parzialmente occupata dai mezzi incidentati in attesa di rimozione. Si consiglia agli automobilisti in transito nel tratto tra Braccagni e Roselle di prestare attenzione e di moderare la velocità in prossimità dell’incrocio.

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