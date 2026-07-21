GROSSETO – I biker dell’ASD Tondi Sport in vista a Nervesa della Battaglia ai campionati italiani di cross country olimpico. Sul circuito permanente della tenuta di Riva degli Angeli sul Montello, il percorso, molto tecnico ed impegnativo, misurava 3,6 km e doveva essere ripetuto più volte in base alle categorie di appartenenza. Un continuo susseguirsi di salite brevi e ripidissime seguite da discese impegnative disseminate di tronchi, salti, drop e rock garden.

Il via alle 13 con la gara riservata ai master 4 che vedeva schierati in griglia di partenza Mirco Balducci e Marco De Stasio mentre, appena 2 minuti dopo, è stata la volta della categoria master 5 che vedeva in prima griglia Denis Tognoni.

Penalizzato da una partenza dalle retrovie dovuta al fatto che, per lui, quella di domenica era la prima ed unica gara di cross country disputata in stagione, Balducci è riuscito conquistare il terzo gradino del podio dando sfoggio delle sue grandi capacità atletiche e di guida. Un bronzo importante e che contribuisce a rafforzare l’incredibile striscia di record marcati nella lunga carriera agonistica da Balducci: con questo piazzamento, infatti, non è mai sceso dal podio tricolore negli ultimi venti anni.

Da segnalare infine che Balducci ha avuto la possibilità di utilizzare e testare la bici soltanto il giorno stesso della prova del percorso gara per un problema tecnico alla forcella ammortizzata, risolto soltanto a poche ore dalla partenza per Nervesa della Battaglia.

Sorride anche Marco De Stasio che con una gara in rimonta riesce a conquistare il quattordicesimo posto di categoria, che lo conferma tra i migliori di tutta Italia.

Solida infine la prestazione di Denis Tognoni che porta a casa una prestigiosa top 20 chiudendo al diciannovesimo posto di categoria.

Unica nota stonata è rappresentata dal ritiro forzato di Federico De Simone: presentatosi al via al massimo della condizione fisica si sarebbe potuto giocare la prestigiosa ed ambita maglia tricolore. Il sogno è purtroppo svanito dopo appena due pedalate causa la rottura della catena.