Foto di repertorio

GROSSETO – E’ ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti 2026/2027 per poter assistere alle prossime partite casalinghe del Grosseto al Carlo Zecchini. “Da oggi martedì 21 luglio e per le successive due settimane – ha diramato la società unionista – sarà attiva la prelazione riservata ai vecchi abbonati, che potranno confermare il proprio posto. Contestualmente sarà già aperta anche la vendita libera, permettendo a tutti i tifosi di sottoscrivere un nuovo abbonamento fin da subito. Gli abbonamenti potranno essere acquistati al Centro Sportivo di Roselle, sul circuito CiaoTickets o in tutte le rivendite autorizzate. Una nuova stagione ci attende. Una terra, i nostri colori” (foto d’archivio di Paolo Ba﻿ciarelli).

Il listino completo della stagione 2026/27:

TRIBUNA LATERALE

Rinnovi

* Intero: €200

* Over 60: €160

* Invalidi: €110

* 7-12 anni: €110

* 13-21 anni: €140

Nuovi abbonati

* Intero: €210

* Over 60: €170

* Invalidi: €120

* 7-12 anni: €120

* 13-21 anni: €150

TRIBUNA VIP

Rinnovi

* Intero: €550

Nuovi abbonati

* Intero: €600

CURVA NORD

Rinnovi

* Intero: €120

* Over 60: €100

* Invalidi: €65

* 7-12 anni: €65

* 13-21 anni: €85

Nuovi abbonati

* Intero: €130

* Over 60: €110

* Invalidi: €70

* 7-12 anni: €70

* 13-21 anni: €95

Ingresso gratuito per tesserati e bambini 0-6.

Gli abbonamenti sono disponibili presso il Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, sul circuito Ciaotickets e nelle rivendite autorizzate.