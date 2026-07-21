GROSSETO – E’ ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti 2026/2027 per poter assistere alle prossime partite casalinghe del Grosseto al Carlo Zecchini. “Da oggi martedì 21 luglio e per le successive due settimane – ha diramato la società unionista – sarà attiva la prelazione riservata ai vecchi abbonati, che potranno confermare il proprio posto. Contestualmente sarà già aperta anche la vendita libera, permettendo a tutti i tifosi di sottoscrivere un nuovo abbonamento fin da subito. Gli abbonamenti potranno essere acquistati al Centro Sportivo di Roselle, sul circuito CiaoTickets o in tutte le rivendite autorizzate. Una nuova stagione ci attende. Una terra, i nostri colori” (foto d’archivio di Paolo Baciarelli).
Il listino completo della stagione 2026/27:
TRIBUNA LATERALE
Rinnovi
* Intero: €200
* Over 60: €160
* Invalidi: €110
* 7-12 anni: €110
* 13-21 anni: €140
Nuovi abbonati
* Intero: €210
* Over 60: €170
* Invalidi: €120
* 7-12 anni: €120
* 13-21 anni: €150
TRIBUNA VIP
Rinnovi
* Intero: €550
Nuovi abbonati
* Intero: €600
CURVA NORD
Rinnovi
* Intero: €120
* Over 60: €100
* Invalidi: €65
* 7-12 anni: €65
* 13-21 anni: €85
Nuovi abbonati
* Intero: €130
* Over 60: €110
* Invalidi: €70
* 7-12 anni: €70
* 13-21 anni: €95
Ingresso gratuito per tesserati e bambini 0-6.
Gli abbonamenti sono disponibili presso il Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, sul circuito Ciaotickets e nelle rivendite autorizzate.