SCARLINO – Il Gip ha ordinato al pubblico ministero di formulare, entro dieci giorni, «l’imputazione per diffamazione aggravata nei confronti di Monica Faenzi». A comunicarlo gli ex sindaci Maurizio Bizzarri, Fabio Fedeli e Flavio Agresti, che ricordano come è nata la vicenda.

La frase in campagna elettorale

«Nel corso dell’ultima campagna elettorale per le amministrative scarlinesi, a Follonica, la candidata di Fratelli d’Italia lista “Scarlino Futura” Monica Faenzi, durante una cena elettorale per il candidato follonichese di centrodestra, davanti a una folta platea diceva testualmente: “tutti i sindaci di Scarlino in qualche modo hanno perso immediatamente il ruolo di controllore e sono diventati collusi con, purtroppo, l’industria del territorio, questo a me non capiterà…”».

«Il contenuto del video, pubblicato su Facebook, era stato ripreso e divulgato sulla stampa locale, dove la signora rincarava la dose: “mi piace dire come stanno le cose apertamente, non ho paura, come più volte ho dimostrato nella mia carriera politica…”».

Gli ex sindaci di Scarlino, sentendosi offesi «per l’uso di quel termine diffamatorio nei loro confronti», la invitarono con una lettera aperta a esibire le prove oppure a formulare pubbliche scuse.

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«L’ex sindaca di Castiglione della Pescaia – proseguono Bizzarri, Fedeli e Agresti – aggiungeva che “se c’è qualcuno che deve chiedere scusa ai cittadini quella non sono io”, per proseguire con altre accuse ai mittenti sul rapporto controllore-controllato della zona industriale del Casone, svolto con un modus operandi a suo dire invariato nel tempo nonostante “i cambi di colore”».

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L’esposto e l’opposizione all’archiviazione

Flavio Agresti, Fabio Fedeli, Alduvinca Meozzi, Maurizio Bizzarri, Marcello Stella e l’attuale sindaca Francesca Travison hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. «Dopo alcuni mesi, con nostro stupore, il pm aveva fatto richiesta di archiviazione, osservando che la notizia di reato era “palesemente infondata” e il termine collusi non ritenuto diffamatorio, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di critica politica. Ci siamo opposti all’archiviazione, ribadendo le nostre ragioni contro un termine gravemente diffamatorio e calunnioso».

La decisione del gip

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto ulteriori accertamenti e oggi è arrivato l’esito dell’udienza del 25 giugno: il magistrato ha ordinato al pubblico ministero di formulare entro dieci giorni l’imputazione per diffamazione aggravata, prevista dall’articolo 595, comma 3, del codice penale.

«Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine abbiamo ottenuto il rinvio a giudizio per quanto da noi contestato: la giustizia è lunga, a volte ritardataria – proseguono gli amministratori -, però poi arriva, e in questo caso è stata magnanima riconoscendo la gravità di quelle affermazioni, che ledono la figura del sindaco in carica, degli altri cinque oramai ex, nonché la memoria dei primi due sindaci di Scarlino scomparsi da tempo».