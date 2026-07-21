ORBETELLO – Un punto di riferimento concreto per cittadini, pensionati e persone in situazione di fragilità. Servizi come quello dello Sportello sociale, offerto dal Comitato Croce rossa italiana Costa d’Argento sono accessibili direttamente, senza necessità di prenotazione, con pratiche completamente gratuite. Lo Sportello, coordinato da Piera Casalini, è operativo tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il Segretariato sociale è invece disponibile ogni venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 15.40, presso la sede di Orbetello.

La Segreteria tecnica, situata al piano terra della palazzina di Orbetello, sia in area uno che in area due, è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì, oltre ad alcuni pomeriggi nel corso della settimana.

Le altre attività del comitato Croce rossa italiana Costa d’Argento

Il Comitato Cri fa sapere tramite un comunicato che le collaborazioni attivate sul territorio nell’ambito dei progetti di inclusione sociale. Tra queste figurano la Cooperativa Santa Barbara di Grosseto, la Cooperativa Cometa delle Colline dell’Albegna e le associazioni Acli e Mcl, anche attraverso iniziative legate al servizio civile.

Attiva inoltre la collaborazione con Unicoop Etruria presso la sede dell’Ipermercato di Neghelli, a Orbetello, per gli aiuti alimentari e il progetto “Buon Fine”.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle politiche giovanili, grazie alle attività realizzate insieme all’associazione sportiva Gao Brinella di Orbetello per i progetti sportivi, e al Comune di Monte Argentario per il progetto “Dopo di Noi”, rivolto al sociale e alle politiche dedicate alle persone con disabilità.

Sul territorio proseguono inoltre le collaborazioni con alcuni comitati della Croce rossa italiana, per progetti territoriali, attività di formazione, aggiornamento e sviluppo di sinergie nell’ambito delle politiche della Cri.

Prosegue in ospedale la sensiblizzazione alla donazione del sangue, con Corrado Gargiuli, neo consigliere del Comitato e Giuseppe Ranieri.