GROSSETO – Sulla proposta del Partito democratico cittadino di riattivare le Circorscrizioni in quartieri e frazioni, si muove a supporto anche il consigliere Amedeo Gabbrielli (Noi moderati – Udc– Popolari civici), ricordando quanto proposto in passato nello stesso Consiglio comunale.

«Condivido pienamente la proposta, pubblicata nei giorni scorsi sulla stampa, di ricostituire le circoscrizioni, uno strumento fondamentale per restituire voce ai quartieri e alle frazioni e rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa», dice Gabbrielli in una nota.

«Desidero però ricordare che il Consiglio comunale ha già approvato, due anni fa, una mozione da me presentata, allora capogruppo di Forza Italia, insieme al consigliere Valerio Pizzuti dei Liberali e Riformisti – ricorda Gabbrielli – Nonostante il voto favorevole dell’Aula, quella decisione è rimasta, a oggi, priva di concreta attuazione».

«Per questo motivo, nell’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, chiederò all’Amministrazione di riferire quali atti siano stati adottati finora e quali iniziative intenda assumere per dare finalmente seguito alla mozione approvata, arrivando alla ricostituzione delle circoscrizioni – dice Gabbrielli – È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, dando concreta attuazione a un indirizzo già espresso dal Consiglio comunale e rispondendo alle legittime aspettative dei cittadini».

«La ricostituzione delle circoscrizioni rappresenta un passo importante per avvicinare le istituzioni al territorio – conclude – valorizzare il ruolo dei quartieri e delle frazioni e garantire una partecipazione più diretta, efficace e continuativa delle comunità locali»

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