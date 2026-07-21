MANCIANO – Un pastore tedesco rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione è stato recuperato questa mattina dai Vigili del Fuoco nella frazione di Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano.

Il cane scivolato fino alla gronda

L’intervento è scattato intorno alle 8.30, quando una squadra del distaccamento volontario di Manciano è stata allertata per il recupero dell’animale.

Il cane aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza attigua, posta allo stesso livello della copertura, ma a causa della forte pendenza era scivolato fino alla gronda, finendo in una posizione di grave precarietà con il concreto rischio di cadere al suolo.

Il recupero in sicurezza

I Vigili del Fuoco hanno prima predisposto un telo di sicurezza sotto l’area interessata per attutire un’eventuale caduta, poi hanno proceduto al recupero del cane, che è stato affidato in buone condizioni ai suoi proprietari.