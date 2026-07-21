ALBERESE – L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Grosseto dopo la vicenda del cane morto a Cala Forno, nel Parco della Maremma. L’obiettivo, spiega l’associazione, è fare chiarezza sull’accaduto e individuare le eventuali responsabilità legate sia all’abbandono dell’animale sia ai possibili maltrattamenti subiti prima della sua morte.

Secondo quanto ricostruito dalle notizie di stampa richiamate da Aidaa, due persone avrebbero raggiunto la località di Cala Forno con un cane in condizioni gravissime. Sul posto avrebbero affidato l’animale a una donna presente nell’area, sostenendo di allontanarsi per cercare aiuto. I due, però, non sarebbero più tornati.

La donna, resasi conto della gravità della situazione, avrebbe immediatamente chiesto l’intervento dei guardiaparco. Gli operatori sarebbero arrivati rapidamente sul posto, ma per il cane non c’era ormai più nulla da fare: l’animale era già morto.

Per Aidaa si tratta di un episodio di estrema gravità. L’associazione definisce quanto accaduto «semplicemente abominevole», sottolineando come, se i fatti saranno confermati, emergerebbero profili che meritano un approfondimento da parte dell’autorità giudiziaria.

Nei prossimi giorni l’associazione presenterà quindi un esposto alla Procura di Grosseto chiedendo di accertare l’esatta dinamica della vicenda, identificare le persone coinvolte e verificare se, oltre all’abbandono, possano essere configurabili anche eventuali reati legati ai maltrattamenti dell’animale, che sarebbe stato lasciato in uno stato ormai terminale.

L’iniziativa di Aidaa si aggiunge all’attenzione suscitata dal caso, che ha provocato forte indignazione tra cittadini e associazioni animaliste, in attesa che gli accertamenti possano chiarire ogni aspetto della vicenda.