GROSSETO. “Esprimiamo il nostro più profondo sconcerto per la vicenda che ha portato alla morte di un cane all’interno del Parco della Maremma”. L’Ente Parco regionale della Maremma commenta così la notizia del decesso di un esemplare di pastore tedesco, avvenuto domenica 19 luglio sulla spiaggia di Cala di Forno.

“Si tratta di un fatto di gravità estrema, non solo perché aver condotto un cane all’interno dell’area protetta costituisce un’azione illecita, in violazione del regolamento del Parco, ma anche, e soprattutto, per gli esiti drammatici dell’accaduto. Per questo, stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per segnalare i fatti, nella loro completezza, all’autorità competente”.

Il regolamento del Parco della Maremma, infatti, non ammette l’ingresso di animali domestici, “anche per evitare situazioni di difficoltà, come quella che purtroppo si è verificata”, precisano dal Parco.

“Per l’ampiezza e la vastità del territorio è evidente che non è possibile garantire una presenza costante su tutta l’area tutelata, tale da individuare immediatamente l’ingresso illecito di animali domestici. L’evento è stato segnalato ai nostri Guardiaparco molte ore dopo rispetto al verificarsi di condizioni critiche per il cane, perché, in prima battuta, sono state contattate altre forze dell’ordine e associazioni di tutela degli animali.

Una volta ricevuta la segnalazione, i Guardiaparco sono prontamente intervenuti, recandosi sul posto, che è piuttosto difficile da raggiungere, nel minor tempo possibile. Sfortunatamente, al loro arrivo l’esemplare di pastore tedesco era già deceduto”.

“In casi di difficoltà per persone o animali, infatti, sono proprio i Guardiaparco, autorità di polizia preposta al controllo del territorio, i soggetti più indicati per individuare le soluzioni migliori e più rapide per l’intervento, proprio grazie alla loro profonda conoscenza dell’area.

Invitiamo, pertanto, i visitatori che frequentano il Parco della Maremma a rivolgersi sempre al personale di vigilanza in presenza di situazioni drammatiche, come quella che purtroppo si è verificata, o in caso di dubbi.

Rimarcando ancora la gravità dell’accaduto e consci che purtroppo gli esiti non cambieranno, stiamo lavorando e siamo pronti a collaborare con le autorità per definire ed evidenziare le responsabilità”.