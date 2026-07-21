GROSSETO – L’Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi” amplia la propria offerta formativa territoriale con l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2026-2027, di un nuovo indirizzo coreutico presso la Scuola Secondaria di I grado “L. Da Vinci”.

L’istituto è stato ufficialmente riconosciuto come polo ad orientamento coreutico e performativo con il Decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico per la Toscana n. 13355 del 17 luglio 2026.

Per la scuola grossetana si tratta di un passo in avanti significativo nel campo delle arti performative e dei linguaggi espressivi del corpo. La scuola secondaria “L. Da Vinci”, già punto di riferimento cittadino grazie al consolidato indirizzo musicale (Smim), inaugurerà dunque il nuovo percorso ad indirizzo coreutico, denominato Smic (Scuola Media ad Indirizzo Coreutico), che si affiancherà ai percorsi già attivi.

«Il progetto – spiega la dirigente scolastica Barbara Bernardini – nasce con l’obiettivo di “valorizzare la cultura della danza, delle arti performative e dei linguaggi espressivi del corpo, offrendo alle alunne e agli alunni un canale formativo completo e di alto profilo artistico».

Il nuovo indirizzo prevede un monte orario complessivo di 34 ore settimanali, a fronte delle 33 dell’indirizzo musicale e delle 30 dell’indirizzo ordinario. Quattro di queste ore saranno dedicate interamente alla danza, suddivise in 2 ore di danza classica e 2 ore di danza contemporanea. Le lezioni di danza si svolgeranno in orario pomeridiano extracurricolare, con cadenza bisettimanale, e saranno rivolte, per l’anno scolastico 2026-2027, alle alunne e agli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado “L. Da Vinci” interessati a intraprendere il nuovo percorso sperimentale coreutico.

L’accesso all’indirizzo coreutico sarà subordinato al superamento di una prova attitudinale, finalizzata a verificare le attitudini ritmiche e motorie delle candidate e dei candidati. Le selezioni sono previste per i primi giorni di settembre, così da consentire l’avvio regolare delle attività in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Con l’istituzione della Smic, l’Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi” rafforza la propria vocazione inclusiva e l’attenzione allo sviluppo dei talenti, coniugando la consolidata tradizione musicale della “L. Da Vinci” con le nuove prospettive dell’espressione corporea e performativa.