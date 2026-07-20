GROSSETO – Le porte del Foro Italico di Roma si aprono per Lucia Rubegni e Giulia Pesenti che si aggiudicano il torneo regionale nel doppio femminile di quarta categoria. Un’impresa partita da lontano e che ha regalato grande soddisfazione alle due tenniste grossetane.

Tutto è iniziato con la fase provinciale di qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia che Rubegni e Pesenti si sono aggiudicate sui campi del CT Grosseto di via Cimabue. Un successo che ha portato le due tenniste alla più impegnativa fase regionale che si è svolta al Match Ball di Firenze. L’impresa delle grossetane, in questo caso, è stata molto più complicata, perché nell’atto conclusivo del torneo hanno dovuto superare alcuni momenti di difficoltà. Dopo un avvio convincente, al cospetto della coppia composta da Franca Ciampalini e Cinzia Giusti, il team grossetano si è trovato sotto nel punteggio, dovendo rimontare dal 5-2 in favore delle avversarie. La coppia grossetana Rubegni e Pesenti ha reagito con calma e precisione, ribaltando il parziale fino al 7-5. Nel secondo set poi, hanno imposto il proprio ritmo, chiudendo con un netto 6-1.

Si tratta di un traguardo prestigioso tagliato dalle tenniste grossetane che, grazie a questa vittoria, hanno ottenuto l’accesso al master finale, in programma a maggio sui campi del Foro Italico di Roma. Sarà un’emozione particolare per Lucia Rubegni e Giulia Pesenti, perché l’evento si svolgerà in contemporanea con gli Internazionali d’Italia, teatro dei grandi campioni del tennis.