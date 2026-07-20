FOLLONICA – Terremoto alla Pro Loco di Follonica dove hanno rassegnato le dimissioni il presidente Alessandro Biagioni, il vicepresidente Pietro Dragoni e il tesoriere Giacomo Grassini. La decisione è stata resa nota da Biagioni attraverso il suo account Facebook, nella serata di sabato: “Visti gli ultimi episodi successi – scrive – il sottoscritto si dimette dalla carica di presidente della Pro Loco Follonica. Con me si dimettono anche il vicepresidente Pietro Dragoni e il tesoriere Giacomo Grassini. Presto saprete le motivazioni”.

«A nome di Forza Italia Follonica – commenta il coordinatore Charlie Lynn – desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Alessandro Biagioni, a Pietro Dragoni, a Giacomo Grassini e a tutto il direttivo per il tempo, l’impegno e la passione che hanno dedicato, in questi anni, alla valorizzazione della nostra città. Il loro lavoro ha contribuito a dare un nuovo slancio alla Pro Loco e a promuovere Follonica attraverso numerose iniziative che hanno arricchito la vita della comunità. Un ringraziamento altrettanto sentito va a tutti i volontari della Pro Loco di Follonica, che con spirito di servizio e dedizione rappresentano il cuore dell’associazione. Il volontariato è una delle risorse più preziose di una comunità e merita sempre rispetto, sostegno e riconoscenza».

«Cogliamo inoltre l’occasione per rivolgere un grazie a tutte le donne e gli uomini che, nelle tante associazioni del territorio, continuano a mettere gratuitamente il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione al servizio della collettività. Sono loro a rendere Follonica una città più viva, più accogliente e più unita».

«Le dimissioni dell’intero gruppo dirigente rappresentano un fatto importante che merita attenzione. Per questo auspichiamo che non segnino una divisione definitiva, ma possano rappresentare l’inizio di una nuova fase di dialogo e di confronto costruttivo, nell’interesse esclusivo della città e della Pro Loco. Nei prossimi giorni cercheremo di comprendere le motivazioni che hanno portato a questa scelta, nella convinzione che fare chiarezza sia doveroso, soprattutto quando si parla di un’associazione che svolge un ruolo così importante per Follonica».

«L’auspicio – conclude Lynn – è che si possa ripartire con uno spirito unitario, valorizzando il patrimonio umano rappresentato dai volontari e da chi, ogni giorno, sceglie di impegnarsi per il bene comune».