GROSSETO – Continua il buon momento di forma e grinta per il tennista grossetano Andrea Pagliaricci. Dopo aver ben figurato nel torneo Open Città di Grosseto conclusosi la settimana scorsa, l’atleta maremmano ha fatto un ulteriore passo verso la Seconda categoria conquistando il torneo Rodeo di Terza al circolo tennis Vinci di Empoli; un’esperienza da applausi culminata con la vittoria in semifinale a spese di Marco Ciampolini per 42-40 e con un perentorio 40-43 in finale a danno della testa di serie Ferruccio Chinol.