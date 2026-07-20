GROSSETO – Sarà ancora una giornata all’insegna del sole e del caldo intenso quella di oggi, lunedì 20 luglio, in tutta la provincia di Grosseto. Le temperature resteranno elevate, con condizioni di afa soprattutto nelle aree interne e durante le ore centrali della giornata. Per domani, martedì 21 luglio, si conferma invece un primo lieve cambiamento: le temperature inizieranno a diminuire e nelle zone interne non si escludono rovesci o temporali nel pomeriggio.

Caldo ancora intenso: attenzione al bollettino

Il tema principale resta il caldo. Secondo le previsioni di 3BMeteo e del Centro Funzionale della Regione Toscana, oggi le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 35 e 38 gradi nelle pianure interne, mentre lungo la costa il mare contribuirà a contenere leggermente i valori, ma con un’umidità elevata che renderà il caldo particolarmente afoso. Anche le minime rimarranno superiori ai 20 gradi, con notti tropicali in molte località.

Le differenze sul territorio

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, il tempo sarà in prevalenza soleggiato con massime comprese tra 31 e 33 gradi.

Nel Grossetano si toccheranno 34-35 gradi, con afa marcata nelle ore centrali.

Sull’Amiata le temperature saranno più contenute, tra 28 e 31 gradi, ma nel pomeriggio potranno svilupparsi annuvolamenti con la possibilità di qualche breve rovescio.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, il sole sarà prevalente con temperature comprese tra 31 e 33 gradi, mitigate dalla brezza marina.

Domani arriva un lieve calo

Martedì il caldo inizierà lentamente ad attenuarsi grazie all’ingresso di aria leggermente più fresca. Le temperature massime saranno in lieve diminuzione soprattutto nell’entroterra, mentre nel pomeriggio potranno formarsi rovesci e temporali sparsi sulle aree interne e sui rilievi, fenomeni che potrebbero interessare anche l’Amiata. Sulla costa continuerà a prevalere il bel tempo, accompagnato da venti settentrionali in rinforzo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo