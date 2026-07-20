GROSSETO. In questi giorni Grosseto brucia. Il termometro non scende, l’asfalto restituisce calore fino a sera e per anziani, bambini, lavoratori all’aperto e persone fragili uscire di casa è diventato faticoso. Il caldo di queste settimane non è un’estate come le altre: è il volto concreto della crisi climatica, ed è già dentro le nostre strade. Per questo il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta portano in Consiglio comunale una mozione con un’idea semplice: meno asfalto inutile, più alberi, più ombra, più spazi in cui si possa davvero stare (nella foto Gabriella Capoine, consigliera comunale Pd).

“Un albero in più è aria più fresca, una strada più vivibile, una persona fragile protetta durante l’ondata di calore – dichiarano il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta – Depavimentare non è una scelta estetica: è togliere cemento dove non serve per restituire suolo che respira, che assorbe la pioggia e abbassa la temperatura. Città come Forlì, Carpi, Ravenna, Brescia e Firenze lo stanno già facendo. Grosseto non può guardare da bordo campo mentre le estati diventano sempre più roventi”.

La mozione chiede al Comune di partire dai fatti: una ricognizione delle aree pubbliche più asfaltate, surriscaldate e senza ombra, e su quella base un vero programma comunale di depavimentazione, con priorità, costi, tempi e coperture.

Il primo progetto pilota che proponiamo è Piazzale De Amicis, il “piazzalone”: un luogo del quartiere da ripensare insieme a residenti, scuole e associazioni, non per cancellarne le funzioni ma per renderlo più verde, ombreggiato, permeabile e vivibile.

Un’attenzione speciale va al parcheggio dell’ospedale Misericordia, il “ranch”, oggi in riqualificazione. Lì passano ogni giorno pazienti, familiari, anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza, lavoratrici e lavoratori. Proprio per la fragilità di chi lo usa, chiediamo al Comune di aprire un confronto formale con Azienda USL Toscana Sud Est e Regione Toscana perché non nasca l’ennesima distesa di asfalto rovente, ma un parcheggio con alberi, superfici drenanti, percorsi protetti e zone d’ombra.

Non vogliamo eliminare parcheggi o spazi necessari alla città: vogliamo progettarli con più intelligenza. Un parcheggio può fare il suo lavoro senza diventare una piastra bollente; una piazza può essere piena di vita senza essere completamente mineralizzata.

E vogliamo risultati che si possano toccare: metri quadrati liberati dall’asfalto, nuove superfici verdi, alberi piantati e quanti ne sopravvivono davvero, acqua piovana assorbita, gradi in meno sulle superfici.

Chiediamo infine alla Giunta di verificare tutti i finanziamenti regionali, nazionali ed europei disponibili e di tenere pronti i progetti da candidare: la Regione Toscana ha già attivato strumenti per rinaturalizzare i suoli e frenare il consumo di suolo, e Grosseto non può arrivare impreparata.

“Rigenerare Grosseto significa piantare oggi l’ombra sotto cui vivremo domani – concludono Partito Democratico e Grosseto Città Aperta – Apriamo un percorso e lo apriamo alla città: a chi ama il verde, a chi non ne può più del caldo, a chi vive i quartieri. Una Grosseto più fresca, più verde e più vivibile è possibile — e si comincia adesso”.