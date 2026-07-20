GROSSETO – A pochi giorni dalla conclusione del Campionato Italiano Assoluto di atletica paralimpica, Grosseto festeggia un nuovo e prestigioso traguardo: la World Para Athletics ha assegnato alla città toscana una tappa del circuito WPA Grand Prix per il 2027 e per il 2028, riportando così in Italia uno dei principali appuntamenti del calendario mondiale (foto d’archivio Bizzi/Fispes).

La scelta di World Para Athletics rappresenta un risultato di grande valore per l’intero movimento paralimpico italiano, che torna nel calendario del circuito internazionale dopo due anni di assenza, e premia una sede che negli anni ha dimostrato qualità organizzativa, competenza e una consolidata esperienza nell’accoglienza dei grandi eventi internazionali.

Lo stadio Carlo Zecchini vanta infatti una solida tradizione nell’ospitare grandi appuntamenti di atletica paralimpica: nel 2016 fu il teatro dei Campionati Europei, mentre nel 2019 ospitò l’ultima edizione grossetana del World Para Athletics Grand Prix, richiamando alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale.

Dal 2020 il testimone è passato a Jesolo, sede del Grand Prix fino al 2024. Dopo due anni di assenza dal calendario di WPA, il ritorno del circuito rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il movimento azzurro, riportando il nostro Paese al centro della scena internazionale e offrendo agli atleti italiani un’importante occasione di confronto con l’élite mondiale.

L’assegnazione delle edizioni 2027 e 2028 conferma inoltre la fiducia di World Para Athletics nell’organizzazione italiana e nella sua capacità di ospitare manifestazioni di livello internazionale, dando continuità a un percorso destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Italia nel panorama della para atletica mondiale.

Soddisfazione nelle parole del Presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Mariano Salvatore, che sottolinea l’importanza di un traguardo destinato a dare ulteriore impulso alla crescita dell’atletica paralimpica italiana: “È una gioia immensa e motivo di profondo orgoglio per me e tutta la FISPES accogliere nuovamente il World Para Athletics Grand Prix in Italia. Riportare nel nostro Paese questo prestigioso circuito internazionale, dopo due anni di assenza, rappresenta un traguardo straordinario e un riconoscimento diretto della credibilità del nostro movimento. Scegliere Grosseto per le edizioni 2027 e 2028 premia una città e un territorio dalla solida tradizione organizzativa e dall’accoglienza calorosa che hanno già scritto pagine indelebili della nostra storia. Siamo entusiasti di rimetterci al lavoro insieme alle istituzioni e alle realtà del territorio per offrire due edizioni del WPA Grand Prix che rimetteranno l’Italia al centro dell’élite mondiale e daranno un ulteriore, fortissimo impulso alla crescita di tutta la para atletica azzurra”.