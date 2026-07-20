CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Undici anni di cinema, incontri e racconti. Dal 25 al 30 agosto torna a Castiglione della Pescaia la Festa del Cinema di Mare. Con i premi Mauro Mancini e Guido Parigi. Il festival diretto dal regista Giovanni Veronesi che, anno dopo anno, si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale estivo italiano.

Nato nel 2016 da un’idea del critico cinematografico Claudio Carabba, il festival ha costruito un’identità originale, scegliendo di raccontare il mare non soltanto come paesaggio, ma come luogo di storie, avventure, memoria, viaggio e identità. Un filo conduttore che attraversa il cinema contemporaneo e i grandi classici, trasformando Castiglione della Pescaia in un luogo di incontro tra autori, artisti e pubblico.

Festa del cinema di mare: il programma 2026 con l’anteprima del 23

Anche quest’anno il programma riunirà alcuni tra i protagonisti più amati del cinema italiano. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini sono tra gli ospiti attesi della manifestazione e saranno protagonisti di incontri (il 29, 30 e 31 agosto) con il pubblico accompagnati dalla proiezione di opere significative del loro percorso artistico.

Accanto ai grandi interpreti del cinema italiano, la Festa conferma la propria attenzione alle produzioni internazionali con la proiezione di The Sea del regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, film intenso e poetico dedicato al rapporto tra memoria, famiglia e mare, che sarà presentato nella serata del 28 agosto dopo la cerimonia di premiazione dei concorsi dedicati ai cortometraggi.

L’evento si avvale del prezioso supporto di Sky Italia, che partecipa in qualità di media partner. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile valorizzare la rassegna presso il pubblico, raccontando il legame tra la cultura del mare e il cinema.

Il percorso della manifestazione prenderà avvio già domenica 23 agosto con una speciale anteprima sulla spiaggia dell’ex Bagno Maristella, dove sarà proiettato Out of the Blue di Floris Tils, documentario costruito quasi esclusivamente attraverso la forza evocativa delle immagini, realizzato in collaborazione con Rrd – Roberto Ricci Design e introdotto da Roberto Ricci.

Dal 25 al 30 agosto

L’apertura ufficiale della Festa sarà invece martedì 25 agosto al Club Velico, con l’inaugurazione della mostra fotografica “10 anni della Festa del Cinema di Mare”, firmata da Alessia Piccinetti, che ripercorre attraverso le immagini i primi dieci anni della manifestazione. A seguire il concerto Cinema Italia, affidato al contrabbassista Michelangelo Scandroglio e al chitarrista Luca Zennaro, due protagonisti della nuova scena jazz europea, in un dialogo musicale dedicato alle grandi colonne sonore e al cinema italiano.

Il 26 agosto il festival si sposterà nel suggestivo Museo-Giardino “Viaggio di ritorno” dell’artista Rodolfo Lacquaniti, dove il pubblico sarà accolto da un aperitivo seguito dalla proiezione serale di Moby Dick di John Huston, davanti alla monumentale balena in lamiera ondulata che caratterizza il percorso espositivo. Un appuntamento che sintetizza perfettamente lo spirito della Festa, capace di mettere in relazione cinema, arte contemporanea e paesaggio.

Per tutta la settimana la Biblioteca Italo Calvino ospiterà una rassegna pomeridiana di documentari dedicati al mare, all’ambiente e ai temi della sostenibilità, mentre il Cinema Castello diventerà il cuore delle proiezioni serali, come per il 27 agosto con la visione de Lo straniero, sceneggiato e diretto da François Ozon.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello di giovedì 28 agosto, giornata che concentrerà alcuni dei momenti simbolo della manifestazione. Al Club Velico sarà presentato il volume Hollywood in Maremma di Tiziano Arrigoni, dedicato ai film internazionali girati sul territorio. Poco dopo il Piazzale Maristella ospiterà il concerto della cantautrice maremmana Jole, recentemente protagonista di un nuovo progetto discografico prodotto da Irene Grandi.

La stessa sera saranno assegnati il Premio Mauro Mancini e il Premio Guido Parigi, dedicati ai migliori cortometraggi della manifestazione, prima della proiezione di The Sea.

La giornata si concluderà con uno degli eventi più iconici della Festa del Cinema di Mare: I Classici sul Mare, la tradizionale proiezione a bordo della motonave Polaris, che quest’anno proporrà Vento di passioni, celebre produzione hollywoodiana ambientata anche lungo la costa delle Rocchette. Un appuntamento che ogni anno offre al pubblico un’esperienza cinematografica unica, con il mare che diventa esso stesso sala di proiezione.

Le tre giornate conclusive saranno dedicate agli incontri con i grandi protagonisti del cinema italiano. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini dialogheranno con il pubblico all’Orto del Lilli, prima delle proiezioni serali al Cinema Castello a loro dedicate, confermando la vocazione della Festa a creare un rapporto diretto tra artisti e spettatori.

I premi Mauro Mancini e Guido Parigi

Cuore della manifestazione restano naturalmente anche il Premio Mauro Mancini, dedicato ai migliori cortometraggi europei sul tema del mare, e il Premio Guido Parigi, assegnato da una giuria di giovani studenti ai migliori lavori di taglio giornalistico. Due riconoscimenti che, nel segno del fondatore Claudio Carabba, continuano a valorizzare il cinema breve e le nuove generazioni di autori.

Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso si chiuderanno il 31 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2020 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2500 euro.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro.

«11esima edizione quella del 2026 che ci accingiamo a vivere con l’entusiasmo e la consapevolezza di partecipare ad un evento sempre più popolare ed apprezzato dai suoi estimatori e dagli addetti ai lavori – racconta Elena Nappi, Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia – La Festa del cinema di Mare anche quest’anno ci regala alcuni tra i protagonisti più conosciuti delle pellicole italiane, intervistati da critici di illustre fama sotto la magistrale regia del direttore artistico Giovanni Veronesi».

«Immergersi per giorni nell’atmosfera da “red carpet” che si crea a Castiglione della Pescaia e’ un’emozione impagabile che sconfina oltre alla pura gioia di partecipare per diventare un sogno ad occhi aperti tra proiezioni, eventi musicali, mostre, premiazioni per i premi Mancini e Parigi – prosegue Nappi – con un ospite d’eccezione che ci riempie di orgoglio: la menzione speciale per “Il Doppione”, il cortometraggio realizzato dai detenuti della Casa Circondariale di Massa Marittima, un progetto ideato e prodotto dall’Associazione Operazione Cuore ets, insieme agli studenti della Scuola Pontificia Pio IX di Roma e dell’Istituto Carducci Volta Pacinotti di Piombino».

«Quindi non solo cinema, divertimento, arte – conclude – ma anche inclusione e coesione sociale danno un valore aggiunto a questa rassegna cinematografica che cresce ogni anno grazie ai partner ed agli sponsor che la sostengono e che credono fortemente nel suo valore».