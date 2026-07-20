CINIGIANO – Incidente a Cinigiano nel pomeriggio di oggi: tra le persone coinvolte c’è anche il sindaco Luciano Monaci, 70 anni. L’auto del Comune su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata lungo la strada del Granaione, nei pressi della centrale elettrica, nel territorio comunale. L’allarme al 118 è scattato alle 16:02. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto: secondo le prime ricostruzioni, la macchina è finita fuori strada autonomamente.

Il primo cittadino stava rientrando da L’Aquila, dove si era recato per una missione istituzionale. A bordo, insieme a lui, un altro uomo, di Monticello Amiata e due donne, di 66 e 63 anni.

Come stanno i feriti

Ad avere la peggio sono state le due donne: entrambe sono state trasportate con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. Sono andata meglio agli uomini: il sindaco e l’altro passeggero sono usciti quasi illesi dall’abitacolo e sono stati trasferiti in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Oltre a Pegaso 2, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza India della Misericordia di Paganico e il mezzo Blsd della Misericordia di Cinigiano. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto, prima di disporre i trasferimenti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.

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