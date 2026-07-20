AGGIORNAMENTO: Auto del Comune fuori strada: due donne alle Scotte. Ferito anche il sindaco

CINIGIANO – Incidente a Cinigiano nel pomeriggio di oggi: un’auto è uscita di strada e si è ribaltata lungo la strada provinciale 17, nel territorio comunale. L’allarme al 118 è scattato alle 16:02.

A bordo del veicolo si trovavano due donne, di 66 e 63 anni, rimaste ferite nel ribaltamento. Entrambe sono state trasportate con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. Le loro condizioni, pur richiedendo il trasferimento in elicottero, non sarebbero dunque le più gravi previste dal sistema di triage.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Oltre all’elisoccorso Pegaso 2, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza India della Misericordia di Paganico e il mezzo Blsd della Misericordia di Cinigiano. I sanitari hanno prestato le prime cure alle due donne direttamente sul luogo dell’incidente, prima di disporre il trasferimento all’ospedale senese.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica: al momento non è chiaro se altri veicoli siano rimasti coinvolti o se l’auto sia finita fuori strada autonomamente. La strada provinciale 17 attraversa una zona collinare del comune di Cinigiano; nelle ore successive all’incidente la viabilità potrebbe aver subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.

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