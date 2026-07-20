GROSSETO. All’inizio di ogni nuova estate, nonostante i suggerimenti e i consigli dei dermatologi, ci ripromettiamo (anche se oggi la cosa è più complicata) di farci crogiolare dal sole ed assumere pure noi quel colore ambrato che accomuna i braccianti del Sud agli industriali del Nord. Via i pantaloncini, gonnelline, canotte, camicette e, in slip e costumi striminziti, offriamo ad Elios le nostre candide epidermidi.

Distesi su sdraio e lettini, protetti da variopinti ombrelloni, cerchiamo di piazzarci nelle primissime file del consueto bagnetto. Intorno i soliti volti, pance e glutei degli anni passati. Chili in più o in meno, pelli più appassite, bimbi freschi di annata, giovani mamme alle prese con ciambelle, formine, secchielli e costumini da cambiare, mentre i babbi in città se la vedono con il lavoro e aspettano la sera o (se non dei paraggi) il fine settimana, per ricongiungersi alle famiglie.

Per la cronaca che cosa dire!? Le smagliature e la cellulite non mancano, così come i petti calanti, le varici e le venuzze; insomma, la spiaggia non nasconde e, con cruda verità, mostra la realtà dei corpi e della forma fisica. Capita però di vedere, anche, dei tronfi galletti, impettite pollastrelle e vecchie galline che, dopo un inverno di palestra e di massaggi, una volta in spiaggia, si muovono sul bagnasciuga con una certa apparente sicurezza, con un fare quasi da sfilata mascherata di Viareggio.

C’è in essi però, al di là di questa apparente orgogliosa ostentazione, una sottile velata tristezza, per la consapevole caducità di quella loro artificiale forma fisica. Il pensiero non rimovibile, di una prima o poi inevitabile, futura “Caporetto”, siamo convinti che disturbi il loro equilibrio psicofisico e renda ansiose le loro giornate.

Il sole, la brezza serale, l’aria iodata, ma anche l’afa soffocante, un torrido clima e l’acqua di mare a volte tiepida come brodo, ci assalgono e, al di là del piacere di goderci un’ennesima estate, non vediamo l’ora però di rituffarci nell’autunno e nell’inverno. Stagioni in cui potremo tornare a guardare le donne vestite (e le donne, per par condicio, gli uomini vestiti) regalando così alle nostre fantasie la possibilità, negataci dalle esposizioni di spiaggia, di immaginarci di una Lei o di un Lui, delle assai più… egregie cose!