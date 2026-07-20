MONTIERI – Nella fotografia demografica scattata dalla CgilGrosseto su dati Istat, Inps e Ministero dell’econimia, Montieri emerge come un caso più unico che raro in provincia: tra il 2011 e il 2025 gli abitanti sono passati da 1.147 a 1.186, con un incremento di 39 residenti, mentre la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è cresciuta da 693 a 716 unità, +23. Un dato che va in controtendenza rispetto al resto della Maremma, dove nello stesso periodo la provincia ha perso complessivamente 11.364 persone in età lavorativa, passando da 142.181 a 130.817.

Montieri è uno degli unici quattro Comuni della provincia (insieme a Grosseto stessa, Castel del Piano e Scarlino) che hanno saldo positivo di abitanti nel lasso di tempo tra 2011 e 2025.

Quello che fa di Montieri un caso di studio è che questa crescita non è stata alimentata dall’immigrazione, anzi: i cittadini stranieri regolarmente presenti sono scesi da 357 nel 2019 a 331 nel 2025, con una differenza negativa di 26 unità. È l’esatto opposto di quanto accade in comuni come Castel del Piano, che pure ha visto crescere la popolazione (+130, da 4.671 a 4.801) ma con un contributo straniero molto marcato: +100 residenti stranieri nello stesso arco temporale, una quota che spiega buona parte dell’incremento demografico complessivo.

Nella stessa Grosseto, che tra 2011 e 2025 ha visto aumentare gli abitanti di 2.782 unità, ha visto anche crescere la quota di stranieri di un +526 unità.

Se i dati Cgil Grosseto, anche attraverso l’analisi della segretaria Monica Pagni e di Claudio Renzetti (Cgil Toscana), evidenziano come il contributo degli stranieri per aziende e territorio sia in molti casi decisamente importante, Montieri è protagonista di un fenomeno che la rende ancora più singolare. Capace di crescere puntando su altre leve, principalmente la mobilità interna favorita dalle politiche abitative.

Montieri uno dei tre comuni in Maremma dove aumenta la popolazione in età lavorativa

Il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, ha commentato così i dati elaborati dalla Camera del lavoro: «All’interno di questi numeri, analizzati da Cgil, emerge come Montieri sia tra i quattro comuni della provincia insieme al capoluogo, Castel del Piano e Scarlino che ha visto aumentare la propria popolazione dal 2011 ad oggi e che aumenta la popolazione attiva ossia in età da lavoro pur vedendo ridurre l’incidenza straniera tra le persone in età da lavoro».

Montieri, Castel del piano e Scarlino, sono gli unici comuni in provincia di Grosseto, che tra 2011 e 2025 hanno visto aumentare la popolazione in età lavorativa (abitanti da 15 a 64 anni). A Castel del Piano è cresciuta di 75 unità mentre a Montieri e Scarlino rispettivamente di 23 e 13.

Verruzzi ha aggiunto: «Chi si riconosce nel lavoro e nell’impegno di questi anni credo che non si debba stancare di raccontare quello che qui si è fatto e si sta provando a fare. Al contrario va raccontato e difeso per spingersi ancora più in alto».

Case a un euro, un progetto decennale e non uno spot

Alla base di questa inversione di tendenza c’è anche il progetto “Case a 1 euro“, lanciato da Montieri nel 2016 su iniziativa del sindaco Verruzzi: tra i primissimi in Italia e il primo assoluto in Toscana con questa formula, non concepito come iniziativa episodica ma come percorso continuativo che oggi conta oltre dieci anni di attività.

Il meccanismo prevede la cessione a un euro di immobili abbandonati a fronte dell’impegno alla ristrutturazione entro un termine stabilito, con cauzioni a garanzia dell’effettivo recupero del patrimonio edilizio. A distanza di un decennio dal lancio, il bilancio parla di decine di immobili ceduti e recuperati, un numero che secondo l’amministrazione comunale ha superato le 90 compravendite concluse con questo schema, contribuendo concretamente al ripopolamento del borgo.

Il progetto di Montieri ha superato i confini nazionali, diventando un riferimento studiato e replicato in Italia e in Europa. «Il modello case a un euro di Montieri è stato ripreso da comuni in molte parti di Italia e di Europa, dalla stampa di tutto il mondo e questo ci rende molto orgogliosi – ricorda lo stesso Verruzzi – anni fa venne a trovarci una rappresentanza dell’assemblea legislativa sud coreana, lo scorso anno siamo stati invitati a parlarne alla Camera dei deputati».

Proprio lo scorso ottobre, l’iniziativa è stata infatti protagonista di una conferenza alla Camera organizzata dai parlamentari del Pd, che l’hanno presentata come modello nazionale contro lo spopolamento dei piccoli borghi.

Nel quadro tracciato dalla CGIL, fatto di invecchiamento generalizzato e calo delle forze lavoro in quasi tutta la provincia, il caso di Montieri sembra dimostrare che le politiche abitative possono essere una leva utile. Soprattutto quelle mirate e continuative, che possono invertire la rotta anche in aree marginali e a rischio spopolamento, senza dipendere esclusivamente dall’apporto della manodopera straniera che altrove resta invece decisivo per tenere in piedi interi settori produttivi.